Desde los altavoces sonó "Durch den Monsun", de Tokio Hotel, y las jugadoras alemanas de baloncesto saltaron sobre el parqué berlinés al ritmo de la canción del equipo mientras recibían la ovación de los aficionados. En el duelo decisivo contra Mali, el equipo del seleccionador nacional Olaf Lange mantuvo la calma y se ganó la mejor posición posible de cara al salto a la ronda final.

En el último partido de la fase de grupos, el anfitrión se impuso con autoridad por 83:58 (49:32), y la recompensa es el segundo puesto del grupo A, por detrás de la favorita España. Ya el martes (20.45 h/MagentaTV) tocará medirse a Corea del Sur en la ronda de clasificación para los cuartos de final.

"Estoy muy contento con cómo hemos evolucionado. Ahora también han llegado los resultados", dijo Lange en el Uber Arena, con todo vendido, en MagentaTV y miró directamente hacia adelante. "Ahora tenemos que reorganizarnos otra vez. Corea del Sur es un buen equipo".

Antes del desenlace del grupo, la situación era apasionante, ya que los cuatro equipos llegaban con una victoria y una derrota tras dos partidos, todos con tres puntos. La selección alemana aún podía acabar en el primer puesto, pero también quedarse en la cuarta plaza. Como España venció por la noche a Japón en el partido paralelo (79:59), ya no había ninguna opción de conquistar el grupo, aunque el objetivo intermedio está cumplido.

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El aficionado de lujo Dennis Schröder ve un buen inicio del equipo de la DBB

Tras la dura derrota en el debut ante las españolas (53:83) y la reacción frente a Japón (74:58), el objetivo era terminar lo más arriba posible en la clasificación, y para ello era obligatoria la segunda victoria del torneo. "Tenemos que ser el agresor desde el principio", dijo Frieda Bühner, máxima anotadora ante Japón.

Y el inicio salió bien, ante la mirada del capitán campeón del mundo Dennis Schröder, presente a pie de pista como aficionado de lujo. La defensa controló bien a Mali, Leonie Fiebich anotó pronto el primer triple y el equipo alemán se escapó hasta el 15:7 (6'). Pero después llegó una fase de debilidad con demasiados errores. Así, Alexis Peterson, de vuelta tras perderse por una infección la segunda parte ante Japón, cometió dos pérdidas rápidas.

Luisa Geiselsöder, que hasta ahora no había terminado de entrar en el torneo, firmó su mejor actuación y estuvo perfecta en la primera mitad. También brilló Bühner, que con su segundo triple consecutivo puso la primera ventaja de dos dígitos (40:29/16'). En ese momento casi todo funcionaba: también anotaron desde fuera Alexandra Wilke y Marie Gülich, antes de que volviera a hacerlo la máxima anotadora Bühner (21 puntos).

Luisa Geiselsöder encarrila la victoria

"Quieres mejorar en cada partido, y eso es lo que están haciendo", dijo Schröder al descanso, y elogió el "ambiente brutal" generado por los 12.550 espectadores. En el segundo duelo contra Mali tras un partido internacional en Saarlouis en 2007, la selección alemana tampoco flaqueó tras regresar de los vestuarios.

Las africanas, que en la segunda jornada habían derrotado de forma sensacional a España (82:73), no pudieron responder a la enorme energía del equipo de Lange. Geiselsöder encarriló pronto la victoria con otro triple (56:37/25'). "Se sintió genial. Fue un baloncesto realmente muy bueno", dijo la jugadora de la WNBA.

Si el equipo de la DBB logra una victoria sobre Corea del Sur, tercero del grupo B, en la ronda de playoff, se medirá a Bélgica en cuartos de final. El campeón de Europa de 2023 y 2025 ganó el grupo C sin conocer la derrota.