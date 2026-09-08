Ya no es solo una promesa, sino un nombre que suena en los grandes premios mundiales. En un nuevo logro para el fútbol marroquí, argelino y árabe, Ayoub Bouaddi e Ibrahim Maza encabezan la lista de candidatos al Trofeo Kopa al mejor talento joven del mundo de 2026, dentro de los premios del Balón de Oro.

En una lista histórica que presencia una lucha sin precedentes entre los mejores talentos del mundo, la revista France Football anunció la lista final ampliada del Trofeo Kopa 2026, dentro de los premios del Balón de Oro, con una fuerte presencia árabe encabezada por la estrella Bouaddi.

La lista de los diez de oro

La lista final incluyó a 10 nombres que fueron protagonistas esta temporada en las grandes ligas europeas, y quedó de la siguiente manera:

Ayoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomandé (Real Madrid)

Kerim Alajbegović (Juventus)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Elie Junior Kroupi (la joven promesa francesa)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (la promesa suiza)

Ibrahim Maza (la brillante promesa argelina)

Warren Zaïre-Emery (París Saint-Germain)

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Batalla marroquí, argelina y española

La competencia se enciende este año entre tres escuelas diferentes. Por un lado, Bouaddi continúa su llamativo brillo con el Manchester City llevando las esperanzas del fútbol marroquí y árabe; por otro lado, Ibrahim Maza se impone como uno de los talentos argelinos más destacados en Europa, mientras que Lamine Yamal, ganador del premio el año pasado, sigue siendo el candidato con más opciones de retener su título tras otra temporada excepcional con el Barcelona.

Asimismo, la presencia de Warren Zaïre-Emery, estrella del París Saint-Germain, y de Elie Junior Kroupi añade un gran peso a la lista, en una de las ediciones más fuertes del Trofeo Kopa en los últimos años, ya que reúne talentos de 7 nacionalidades diferentes y 7 clubes de los gigantes del Viejo Continente.

La presencia de dos nombres árabes en la lista de los diez primeros (Bouaddi y Maza) supone un logro histórico que confirma la explosión de los talentos árabes en el cielo del fútbol mundial.