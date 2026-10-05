Balón de Oro, vuelco en las cuotas: Yamal supera a Kane, pocas esperanzas para Mbappé y Kvara

Parecía la ocasión propicia para que el Balón de Oro volviera a un jugador inglés, la primera en el nuevo siglo, 28 años después de la gesta de Micheal Owen, pero en las últimas horas Lamine Yamal ha adelantado con fuerza a Harry Kane, durante muchas semanas gran favorito en las cuotas. En Planetwin365 Betflag baja de 3,50 a 1,75 la primera vez del fenómeno español, mientras que la gesta del capitán de los Three Lions sube de 1,60 a 2,25. Para los jurados, pese a un Mundial por debajo de las expectativas, haber ganado la Copa del Mundo al primer intento premia las ambiciones de Yamal, que supera a un Kane con 72 goles en 2025-26 entre Bayern de Múnich y selección.





Para los bookmakers, será un duelo a dos: muy descolgados a 20,00 el MVP de la última Champions League, Khvicha Kvatartskhelia y Kylian Mbappè, que cierra la temporada como máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial, pero tendrá que seguir aplazando la cita con su primer Balón de Oro.