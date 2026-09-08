En una sorpresa que desató una amplia ola de polémica en el mundo del fútbol, el comité organizador de la gala del Balón de Oro reveló la lista definitiva de los cinco candidatos al premio al Mejor Entrenador del Mundo para el año 2026, una lista en la que se encendió la competencia entre los campeones del mundo y los reyes de las grandes ligas, mientras que la ausencia más destacada fue la del alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

Encabeza la lista de candidatos el español Luis de la Fuente, seleccionador de España, que condujo a "La Roja" a un logro histórico al proclamarse campeona de la Copa del Mundo, en un torneo en el que ofreció una actuación defensiva excepcional durante la cual su portería solo fue batida en una ocasión, confirmando así su estatus como el mejor entrenador del panorama internacional este año.

Le compite con fuerza Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, que logró romper una maldición de 22 años y llevó a los Gunners a conquistar el título de la Premier League, además de conducir al equipo a la final de la Liga de Campeones de Europa, en la culminación de un proyecto de construcción integral que convirtió al club londinense en una potencia europea de gran peso.

También figura en la lista Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, por su nutrido historial en los planos local y europeo con el equipo parisino, junto a Unai Emery, entrenador del Aston Villa, que continuó imponiendo su sello táctico y sus resultados constantes en la Premier League.

El quinteto lo completa el belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, tras conducir al gigante bávaro a un dominio casi absoluto de la Bundesliga con un fútbol ofensivo y atractivo que alcanzó las rondas avanzadas de la Liga de Campeones.

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Y pese a esta gran acumulación de nombres nominados, la ausencia llamativa y sonada del alemán Hansi Flick fue el tema del momento. A pesar de los logros locales que consiguió con el Barcelona la temporada pasada, el fracaso en la lucha por los grandes títulos europeos y el no haber ofrecido la temporada perfecta lo privaron de estar entre los cinco elegidos, lo que abrió la puerta a los interrogantes sobre los criterios de selección de este año.

Esta lista se considera una de las nominaciones más competitivas y polémicas de los últimos años, dada la cercanía de los logros, y con la proximidad de la fecha de la gala, los aficionados al fútbol esperan expectantes saber quién será coronado con el título de Mejor Entrenador del Mundo.