La revista "France Football" ha anunciado los nominados al premio al mejor equipo en la gala del Balón de Oro de 2026, tanto en categoría masculina como femenina.

Las elecciones de la revista francesa para el premio al mejor equipo masculino contaron con la ausencia del Real Madrid y el Barcelona, mientras que las nominaciones quedaron de la siguiente manera: (Arsenal - Bayern Múnich - Bodø/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).







El Bayern Múnich también apareció en las elecciones de "France Football" para el mejor equipo femenino, mientras que el Real Madrid volvió a estar ausente de esta lista.

Las nominaciones completas quedaron de la siguiente manera: (Barcelona - Bayern Múnich - Club América - Manchester City - Olympique de Lyon)





La temporada pasada fue testigo de numerosos acontecimientos destacados, ya sea a nivel de los títulos nacionales en las grandes ligas europeas o en la Liga de Campeones, además del Mundial 2026, lo que ha convertido la carrera por el Balón de Oro de este año en una de las más apasionantes de los últimos años.



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