Varios jugadores destacados quedaron fuera de la lista de nominados al Balón de Oro 2026, anunciada por la revista "France Football" en colaboración con la UEFA este martes.

El sitio francés "Foot Mercato" señaló que quizás esta sea una de las mayores sorpresas de la lista reducida del Balón de Oro 2026, ya que mientras el Paris Saint-Germain incluye un número récord de jugadores entre los nominados, dos de sus estrellas de la temporada pasada están ausentes de forma extraña.

Bradley Barcola y Désiré Doué no figuran entre los aspirantes al premio individual, a pesar de su destacada temporada con el club parisino.

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En cuanto a Doué, su registro es magnífico: 28 partidos como titular, de 41, 13 goles y 11 asistencias con el Paris, con un total de 24 contribuciones.

El extremo francés también sumó 3 goles y dos asistencias con la selección francesa.

Estas cifras cobran aún más importancia si se tiene en cuenta que a menudo se enfrentaba a una competencia feroz en las posiciones de ataque del Paris Saint-Germain.

Los datos disponibles confirman su importancia en la Liga de Campeones de Europa, donde marcó 5 goles y dio 4 asistencias en 13 partidos del torneo europeo.

Quizás el aspecto más sorprendente sea lo que revelan las estadísticas más allá de los goles y las asistencias. Doué es quien recorre la mayor distancia por partido en el Paris Saint-Germain, tanto en la Ligue 1 como en la Liga de Campeones de Europa, lo que constituye una prueba de su gran compromiso con la presión alta, el repliegue defensivo y las arrancadas ofensivas.

Asimismo, la ausencia de Barcola, exjugador del Saint-Germain y actual jugador del Liverpool (13 goles y 7 asistencias con el Paris la temporada pasada), resulta llamativa, especialmente en un equipo que acaba de revalidar su título europeo.

Resulta desconcertante ver a jugadores titulares como estos completamente ausentes de la lista en un equipo que volvió a ganar la Liga de Campeones de Europa.

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Cabe recordar que la lista de nominados incluyó a 10 jugadores que la temporada pasada formaron parte del Paris Saint-Germain, que dominó a nivel local y continental.