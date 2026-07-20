Balón de Oro: la victoria en el Mundial impulsa a Yamal, que desafía a Kane en la clasificación, mientras Rodri aspira a revalidar el título





La victoria de España en el Mundial coloca a Lamine Yamal como favorito al Balón de Oro. Aunque una lesión le impidió mostrar todo su talento antes del Mundial, el crack del Barcelona —campeón de Liga— aportó una contribución fundamental al triunfo de los hombres de De la Fuente. Según Snai y William Hill, sus cuotas están entre 2,75 y 4,50. Harry Kane, autor de 72 goles con Bayern y selección, queda ligeramente por delante, con cuotas entre 2,50 y 3,00.

El gran nivel del capitán Rodri en el Mundial lo sitúa como candidato, con cuota 4,50. Por detrás se sitúan Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial, con cuota 6,00, y Lionel Messi, que a sus 39 años sigue siendo el motor de Argentina, con cuota 9,00.