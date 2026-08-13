Balón de Oro, baja la cuota de Kvaratskhelia pero el gol en la Supercopa no altera la jerarquía: Kane sigue siendo el favorito

Otra magia para encarrilar la Supercopa de Europa acerca a Khvicha Kvaratskhelia al Balón de Oro, pero no lo suficiente como para alterar la jerarquía. Aunque oficialmente el trofeo no cuenta en las valoraciones para el reconocimiento individual más prestigioso y codiciado, es inevitable que el golazo contra el Aston Villa pueda contribuir igualmente a relanzar las ambiciones del ex del Napoli, en una temporada en la que ha ganado la Ligue 1 y la Champions League como absoluto protagonista.





De hecho, de los análisis de los expertos en apuestas de Better y Betpassion se desprende que la cuota del Balón de Oro de Kvara ha bajado hasta situarse entre 5,00 y 8,00, frente al 12,00 de hace pocas semanas. Una caída drástica que, como se ha dicho, no altera la jerarquía. En primera fila, de hecho, sigue Harry Kane, que se mantiene como el gran favorito a 1,90. Más descolgada aparece la competencia, representada, además de por Kvaratskhelia, por los españoles campeones del mundo Lamine Yamal (a 4,00) y Rodri (a 6,00), con Kylian Mbappé a 7,50.