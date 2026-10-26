La 70.ª edición del Balón de Oro, posiblemente el premio individual más prestigioso al que puede aspirar un futbolista, se entregará en el London Palladium el lunes 26 de octubre. Será la primera vez que la ceremonia anual se celebre fuera de París, como homenaje a su primer ganador, Sir Stanley Matthews.
El célebre galardón de France Football, creado en 1956 y entregado por primera vez a una futbolista en 2018, ha distinguido a muchos de los mejores jugadores del mundo. Ousmane Dembélé espera revalidar el título masculino, un premio que Lionel Messi ganó ocho veces y Cristiano Ronaldo cinco entre 2008 y 2023. Este año habrá una ganadora distinta del Balón de Oro femenino, tras las tres victorias consecutivas de Aitana Bonmatí en las últimas tres ediciones.
Pero ¿cómo puedes ver la ceremonia en directo y gratis? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para seguir la gala del Balón de Oro 2026.
¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2026? Fecha, hora de inicio y retransmisión en directo
Fecha
Lunes 26 de octubre de 2026
Hora
20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT
Lugar
London Palladium, Londres, Inglaterra
Retransmisión en directo
DAZN (en la mayoría de los territorios; consulta las excepciones más abajo)
En la mayoría de los países del mundo, la plataforma DAZN retransmitirá en exclusiva y gratis la ceremonia del Balón de Oro 2026. Para verla, solo tienes que registrarte y crear una cuenta gratuita de DAZN, para lo que solo necesitas facilitar tu dirección de correo electrónico, o iniciar sesión en tu cuenta, tengas o no una suscripción activa.
Sin embargo, en determinados países y territorios, la ceremonia del Balón de Oro se emitirá a través de otras plataformas locales. GOAL te indica dónde puedes verla en esos países. Si el tuyo no figura en la siguiente tabla, deberías poder seguir la ceremonia a través de DAZN.
País
Emisora
Página web
Armenia
FAST Media
Azerbaiyán, Bielorrusia, Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Quest Media
Quest Media
Bulgaria
bTV
Chequia
TV Nova
Francia y Mónaco
L'Équipe TV (en abierto)
Georgia
Setanta Sports y Silknet
Hungría
RTL Hungary
Noruega
TV2
Rumanía
Clever Media
Eslovaquia
TV Nova
España
Movistar+
Turquía
Turk Telekom
Turk Telekom
La ceremonia de este año estará presentada por Kate Scott y Thierry Henry. El exdelantero del Mónaco, la Juventus, el Arsenal, el Barcelona y Francia, que quedó segundo en el Balón de Oro de 2003, presenta junto a Scott la cobertura en directo de la Champions League de la UEFA en CBS Sports en Estados Unidos.
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¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?
GOAL te ofrece a continuación la lista completa de nominados a cada uno de los premios que se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro:
Nominados al Balón de Oro masculino 2026
Jugador
Club(es)
Selección
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
Pau Cubarsí
Barcelona
España
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
España
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Francia
Luis Díaz
Bayern de Múnich
Colombia
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasil
Erling Haaland
Manchester City
Noruega
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marruecos
Harry Kane
Bayern de Múnich
Inglaterra
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
Lamine Yamal
Barcelona
España
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
Kylian Mbappé
Real Madrid
Francia
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern de Múnich
Francia
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
Rodri
Manchester City / Barcelona
España
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
España
William Saliba
Arsenal
Francia
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
España
Dayot Upamecano
Bayern de Múnich
Francia
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Nominadas al Balón de Oro femenino 2026
Jugadora
Club(es)
Selección
Selma Bacha
OL Lyonnes
Francia
Barbra Banda
Orlando Pride
Zambia
Esmee Brugts
Barcelona
Países Bajos
Klara Bühl
Bayern de Múnich
Alemania
Mariona Caldentey
Arsenal
España
Scarlett Camberos
Club América
México
Kerstin Casparij
Manchester City
Países Bajos
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malaui
Cata Coll
Barcelona
España
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haití
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Noruega
Alex Greenwood
Manchester City
Inglaterra
Patri Guijarro
Barcelona
España
Pernille Harder
Bayern de Múnich
Dinamarca
Yui Hasegawa
Manchester City
Japón
Rose Lavelle
Gotham FC
Estados Unidos
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
España
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Francia
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japón
Vivianne Miedema
Manchester City
Países Bajos
Ewa Pajor
Barcelona
Polonia
Clàudia Pina
Barcelona
España
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
España
Wendie Renard
OL Lyonnes
Francia
Alessia Russo
Arsenal
Inglaterra
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaica
Momoko Tanikawa
Bayern de Múnich
Japón
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Escocia
Tessa Wullaert
Inter de Milán / Como
Bélgica
Nominados al Trofeo Kopa 2026
Jugador
Club(es)
Selección
Kerim Alajbegović
RB Salzburgo / Juventus
Bosnia y Herzegovina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Marruecos
Pau Cubarsí
Barcelona
España
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Costa de Marfil
Lennart Karl
Bayern de Múnich
Alemania
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Francia
Lamine Yamal
Barcelona
España
Johan Manzambi
Friburgo / Aston Villa
Suiza
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Argelia
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Francia
Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2026
Jugadora
Club(es)
Selección
Veerle Buurman
Chelsea
Países Bajos
Vicky López
Barcelona
España
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Suecia
Clara Serrajordi
Barcelona
España
Lily Yohannes
OL Lyonnes
Estados Unidos
Nominados al Trofeo Yashin 2026
Jugador
Club(es)
Selección
Yassine Bounou
Al-Hilal
Marruecos
Thibaut Courtois
Real Madrid
Bélgica
Joan García
Barcelona
España
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Suiza
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentina
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
España
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Rusia
Unai Simón
Athletic de Bilbao
España
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Cabo Verde
Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2026
Jugadora
Club
Selección
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Alemania
Cata Coll
Barcelona
España
Hannah Hampton
Chelsea
Inglaterra
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japón
Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2026
Entrenador
Equipo
Nacionalidad
Mikel Arteta
Arsenal
Española
Luis de la Fuente
España
Española
Unai Emery
Aston Villa
Española
Vincent Kompany
Bayern de Múnich
Belga
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Española
Nominados al Trofeo Johan Cruyff femenino 2026
Entrenador/a
Equipo(s)
Nacionalidad
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Española
Andrée Jeglertz
Manchester City
Sueca
Nils Nielsen
Japón
Danesa
Pere Romeu
Barcelona
Española
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Sueca
Nominados a mejor club masculino de 2026
Club
Liga
País
Arsenal
Premier League
Inglaterra
Bayern de Múnich
Bundesliga
Alemania
Bodø/Glimt
Eliteserien
Noruega
Flamengo
Brasileirão
Brasil
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Francia
Nominados a mejor club femenino de 2026
Club
Liga
País
Barcelona
Liga F
España
Bayern de Múnich
Frauen-Bundesliga
Alemania
Club América
Liga MX Femenil
México
Manchester City
Women's Super League
Inglaterra
OL Lyonnes
Première Ligue
Francia
¿Quiénes son los favoritos de las casas de apuestas para ganar el Balón de Oro?
Entre las casas de apuestas británicas, el delantero del Bayern de Múnich e Inglaterra Harry Kane encabeza los pronósticos para ganar el Balón de Oro masculino 2026. A fecha del martes 20 de octubre, su cuota más baja es de 1/2 entre distintas casas de apuestas, según la web de comparación de cuotas Oddschecker.
Le sigue el jugador del Barcelona y campeón de la Copa Mundial de la FIFA con España Lamine Yamal, segundo en el Balón de Oro del año pasado y ganador del Trofeo Kopa en dos ediciones consecutivas. En algunas casas su cuota llega a ser de 1/1.
Más allá de los dos favoritos de las casas de apuestas, el jugador del Real Madrid y Francia Kylian Mbappé suele tener una cuota de 12/1, mientras que la del futbolista del Paris Saint-Germain y Georgia Khvicha Kvaratskhelia puede encontrarse a 16/1.
Entre quienes tienen cuotas más bajas figuran tres antiguos ganadores del Balón de Oro incluidos en la lista masculina. El ocho veces ganador Lionel Messi tiene una cuota de 16/1; la del ganador del año pasado, Ousmane Dembélé, se sitúa en 22/1, mientras que la cuota más baja del vencedor de 2024, Rodri, es de 25/1.
Las cuotas del Balón de Oro femenino no están tan disponibles como las del premio masculino, pero, según la web estadounidense de mercados de predicción Polymarket, Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022 e internacional española que se incorporó este verano al London City Lionesses, recién llegado a la Women's Super League, es la gran favorita para ganar el premio, con un 94 % de probabilidades a fecha del martes 20 de octubre.
La única otra jugadora a la que se atribuye más de un 1 % de posibilidades de ganar el Balón de Oro femenino es la futbolista del Barcelona y Polonia Ewa Pajor. Aitana Bonmatí, ganadora del premio en cada uno de los últimos tres años, no figura entre las nominadas de este año.
¿Boicoteará el Real Madrid la ceremonia del Balón de Oro de este año?
Aún no está claro si una delegación del Real Madrid acudirá al London Palladium para la ceremonia del Balón de Oro 2026.
El Real Madrid ha sido noticia por boicotear en la práctica la ceremonia en cada uno de los dos últimos años. Decidió no enviar una delegación a la gala de 2024 tras enterarse de que su delantero internacional brasileño Vinícius Júnior no ganaría el máximo galardón, que recaería en el capitán de España Rodri, entonces jugador del Manchester City y ahora del Barcelona.
El Real Madrid también decidió no enviar representantes a París para la gala del Balón de Oro del año pasado, una decisión que algunas fuentes periodísticas interpretaron como una protesta contra el sistema de votación empleado por los organizadores, France Football.
Sin embargo, parece que el club madrileño podría haber cambiado de postura respecto al premio. El mes pasado publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que reconocía que cuatro de sus jugadores del equipo masculino, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, habían sido nominados al Balón de Oro masculino.
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