Bale y James vuelven a casa cuando el Bernabéu no los esperaba

Más fuera que dentro desde hace algunos meses, el extremo galés y el mediocampista colombiano están en la lista para recibir al Valladolid.

El Bernabéu no los esperaba, pero Gareth Bale y James Rodríguez volverán a casa este sábado, cuando el Real Madrid reciba al Real Valladolid por la segunda jornada de LaLiga 2019/20. Ni el Bernabéu ni buena parte del mundo futbolístico. ¿Quién hubiera dicho que el galés y el colombiano empezarían el curso vistiéndose en el vestuario local del Coliseo Blanco? Las vueltas de la vida -o del mercado- así lo han querido.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Bale no jugó porque está muy cerca de irse. Esperamos que se vaya pronto, sería lo mejor para todos. Estamos trabajando en su transferencia a un nuevo equipo. Si se puede ir mañana, mejor. No es nada personal. No tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones. Llega un momento en el que hay que cambiar. Y es bueno para todos su salida. La salida es la decisión del entrenador, y también del jugador, que conoce la situación", decía Zinedine Zidane hace poco más de un mes, el pasado 21 de julio, después de perder 3-1 contra el Bayern Munich por la International Champions Cup en Houston. Tras ello, apostar por la continuidad de Bale en el era una utopía.

El artículo sigue a continuación

La previa del Real Madrid - Valladolid

El extremo de Cardiff, de 30 años, tiene tres temporadas restantes en su contrato, pero ha estado vinculado a su ex club, el , al y al propio rival de aquella vez, el Bayern. Incluso se llegó a creer que su salida al fútbol de estaba muy cerca de concretarse. Nada de eso ocurrió y el ex de los Spurs fue clave en el estreno liguero del Madrid (victoria en casa del ). Así las cosas, es probable que hoy empiece el partido contra el en un Bernabéu que lo despidió con pitos la última vez que lo vio, creyendo que no volverían a encontrarse. Por cierto, un Bernabéu en el que el británico no es titular desde el pasado 6 abril y donde no mete un gol desde el pasado 16 marzo.

📝 ¡Estos son nuestros 19 convocados para el primer partido de Liga en el Bernabéu! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/IbgsEjtAW6 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 24, 2019

Frente al Pucela tambiénTal vez hubiera podido jugar el cafetero si la 'ley del talón de Aquiles' no se hubiera cebado con Modric, pero la roja al vigente Balón de Oro hizo que Zidane se decantara por Lucas Vázquez. El ya ex del Bayern parecía que continuaría su carrera lejos del club capitalino, aunque no lejos de la capital española:Su salida, como la de Bale, todavía no se produjo y quién sabe si vaya a producirse. Sin darse cuenta, sin esperarlo, el Bernabéu lo vuelve a acoger