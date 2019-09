Bale: "No escucho las críticas porque no saben de lo que hablan

Gareth Bale vuelve a ser noticia por sus declaraciones en la rueda de prensa antes de jugar con su selección ante Azerbaiyán en la fase clasificatoria de la 2020.

El galés fue preguntado por las críticas recibidas por parte de la afición madridista y los pitos que ha tenido que escuchar en alguno de los partidos y respondió de manera tajante:

"No las escucho porque no saben de lo que hablan. No leo nada, la mayoría no sabe de la situación"