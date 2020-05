Bale abre una puerta para salir del Madrid: “La MLS me interesaría”

El galés elogió a la liga estadounidense y no la descarta para un futuro inmediato: “Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora”.

En el medio de la pandemia, Gareth Bale empezó también a analizar su futuro y, en declaraciones a The Hat-Trick, abrió una puerta para salir del y continuar su carrera en .

“La me interesaría”, confesó el galés, de 30 años. Y argumentó su sentimiento: “Es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría. Además, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando voy allí”.

El delantero, entre otros temas, se refirió también a cómo es su presente en el vestuario merengue: “En Madrid, hablo mucho con Luka (Modric). Nos conocíamos por haber estado juntos en durante cinco años y aquí llevamos otros siete. Por eso, claro, me llevo muy bien con él. También hablo mucho con Kroos. Me llevo bien con casi todos, pero, para ser sincero, específicamente con ellos”.

Sobre las críticas recibidas en las últimas temporadas, Bale reconoció que “es complicado lidiar con la presión”. Y agregó: “Si has sido educado bien para ello y no le das muchas vueltas, puedes relajarte y quedarte con que das lo mejor de ti en el campo”.