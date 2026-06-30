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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Balance de la selección holandesa: Verbruggen, el más destacado a pesar de la fallida tanda de penaltis; 5 suspensos

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

La selección holandesa cayó eliminada ante Marruecos en los penaltis de los octavos del Mundial. Voetbalzone puntúa a los jugadores que jugaron al menos 45 minutos.

En la primera parte, Holanda apenas creó peligro: solo Micky van de Ven obligó a Yassine Bounou a intervenir con un disparo lejano. Marruecos, en cambio, generó varias ocasiones y el destacado Bart Verbruggen tuvo que detener los remates de Achraf Hakimi y Neil El Aynaoui.

En la segunda parte volvió a salvar a su equipo tras un córner. En la prórroga, con una parada con la rodilla a Rahimi, mantuvo a Holanda en pie. En la tanda de penaltis detuvo el segundo de Rahimi pero lo desvió a su propia portería. Aun así, se lleva un 8.

Jan Paul van Hecke, ya brillante ante Túnez (3-1), volvió a destacar: aportó buen juego con el balón y solidez defensiva.


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Canadá crest
Canadá
CAN
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Marruecos
MAR

Crónica de la selección holandesa:

Bart Verbruggen 8

Denzel Dumfries 5

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6,5

Nathan Aké 4,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 5

Ryan Gravenberch 6,5

Crysencio Summerville 7,5

Brian Brobbey 5

Cody Gakpo 6


Ronald Koeman 2

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