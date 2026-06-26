Balance de la selección holandesa: Jan Paul van Hecke, el más destacado ante Túnez; una nota insuficiente

La selección holandesa se aseguró el jueves el primer puesto del Grupo F del Mundial. Gracias a un arranque fulgurante, la «Oranje» venció 1-3 a Túnez. Voetbalzone califica a los jugadores que jugaron al menos 45 minutos.

En solo 7 minutos ya ganaba 0-2: Brian Brobbey, clave otra vez, provocó el autogol de Ellyes Skhiri y luego marcó el segundo.

Sin embargo, Holanda bajó el ritmo y se conformó con la ventaja. El tanto llegó tras un córner: Tijjani Reijnders, poco concentrado, perdió el salto ante Hazem Mastouri.

Afortunadamente, Jan Paul van Hecke, uno de los mejores de Holanda, restableció el orden: prolongó un córner con habilidad y marcó su primer gol con la selección. Con el 1-3, el equipo de Ronald Koeman terminó el partido con comodidad.

Crónica de la selección holandesa:

Bart Verbruggen 6

Denzel Dumfries 7

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6

Nathan Aké 6

Frenkie de Jong 6,5

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5

Donyell Malen 6,5

Brian Brobbey 7

Cody Gakpo 5,5