La décima jornada de la Liga de Élite Joy sub-21 vivió una fuerte competencia, después de que se disputaran 9 partidos a lo largo del sábado, el domingo y el lunes, en medio del aplazamiento de 3 enfrentamientos a fechas posteriores, mientras que el Al-Ittihad continuó imponiendo su dominio en la cima de la clasificación y mantuvo su historial sin derrotas.

Los partidos registraron 26 goles, y el enfrentamiento entre el Al-Tadamon y el Al-Akhdoud fue el más prolífico en anotaciones, después de terminar con victoria del Al-Tadamon por 3-2, mientras que el Neom y el Al-Ittihad lograron las dos mayores victorias de la jornada, con la superioridad del primero sobre el Al-Watan por 4-0, y la del segundo sobre el Al-Ansar por el mismo resultado.

Resultados de la décima jornada

El resto de los resultados fueron la victoria del Al-Hazm sobre el Al-Khaleej por dos goles a cero, la del Al-Hilal sobre el Damac por 2-0, y la del Al-Ahli sobre el Al-Ettifaq por el mismo marcador, mientras que el Al-Nassr empató con el Al-Riyadh 1-1. Asimismo, el Al-Fateh venció al Al-Khuloud 3-1, y el Al-Wehda logró una victoria a domicilio ante el Al-Najma por un gol a cero.

Seis clubes terminaron con la portería a cero durante la jornada: el Al-Hazm, el Al-Hilal, el Neom, el Al-Ittihad, el Al-Ahli y el Al-Wehda, mientras que el Al-Ittihad y el Neom compartieron el título del ataque más potente de esta fase, después de que cada uno anotara 4 goles, en tanto que el partido entre el Al-Tadamon y el Al-Akhdoud fue el único que vio la anotación de 5 goles.

El Al-Ittihad sigue en solitario al frente

En cuanto a la tabla de clasificación, el Al-Ittihad continuó liderando con 26 puntos, después de lograr 8 victorias y empatar en dos partidos sin sufrir ninguna derrota, manteniendo así su destacado historial tras disputarse 10 jornadas.

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El Al-Ahli ocupa el segundo puesto con 22 puntos, a 4 puntos del líder, mientras que el Al-Fateh ocupa la tercera posición con 20 puntos, y el Al-Taawoun y el Al-Riyadh ocupan las dos siguientes posiciones con 18 puntos cada uno, luego el Al-Hilal es sexto con 17 puntos, por delante del Al-Ettifaq y el Al-Feiha, que cuentan cada uno con 15 puntos.

3 partidos aplazados en la jornada

Los partidos de la décima jornada no se completaron, después de que se decidiera aplazar 3 enfrentamientos, ya que el Al-Orobah se enfrenta al Al-Qadisiyah el 17 de diciembre, mientras que el Al-Faisaly se mide con el Al-Feiha al día siguiente, en tanto que el partido entre el Al-Taawoun y el Al-Jabalain se disputará el sábado.

Se espera que los resultados de estos enfrentamientos influyan en la configuración de la tabla de clasificación, especialmente con la proximidad de puntos entre varios equipos en las posiciones del tercero al séptimo, lo que hace que la finalización de los partidos aplazados sea importante para definir los rasgos de la competencia durante las próximas jornadas.