El brasileño Marcos Paqueta, exseleccionador de Arabia Saudí, cree que «Los Verdes» pueden sorprender de nuevo en el Mundial de 2026, como ya hicieron en 2022 al vencer a Argentina.

En 2022, Arabia Saudí debutó venciendo 2-1 a Argentina, pero luego cayó ante Polonia y México y quedó eliminada en la fase de grupos.

Bacita declaró al diario saudí «Okaz»: «La tarea de la selección saudí es difícil por el calendario de la fase de grupos; los dos primeros partidos serán contra las favoritas».

Sin embargo, añadió: «La selección saudí puede sorprendernos de nuevo y clasificarse si repite la victoria ante Argentina».

Arabia Saudí debutará ante Uruguay el martes, luego enfrentará a España y cerrará contra Cabo Verde.

A pesar de los cambios en el cuerpo técnico, confío en que los jugadores estén concentrados y motivados para sorprender.

Y añadió: «Como he dicho, los dos primeros partidos son difíciles, pero la selección saudí puede dar la sorpresa ante Uruguay; en cuanto a Cabo Verde, las posibilidades de ganar son altas. Me gusta mucho esta generación, ya que cuenta con jugadores habilidosos y llenos de energía».

Concluyó: «Es cierto que el entrenador (Georgios) Donis no ha tenido tiempo suficiente para comprender plenamente lo que cada jugador puede aportar, pero estoy seguro de su capacidad para hacer un gran trabajo en esta edición del Mundial, a pesar de todas las dificultades existentes».

Donis, que reemplazó al francés Hervé Renard en abril, solo ha dirigido tres amistosos.