Así lo informa el diario deportivo italiano Corriere dello Sport. El internacional turco renovó su contrato con la Vecchia Signora apenas en febrero hasta 2030, pero aun así podría producirse una salida de Turín si se cumple una condición.

Según el informe, la Juve estaría dispuesta a colaborar en una salida de Yildiz si el equipo tampoco logra clasificarse para la Champions League esta temporada. Ya en la campaña pasada, el equipo se quedó sin la máxima competición continental en el tramo final del curso y ahora compite en la Europa League.

El periódico sitúa el umbral mínimo para dejar salir a Yildiz en la barrera de los 100 millones de euros. Supuestamente, el Real estaría dispuesto a ofrecer exactamente esa cantidad si la Juve vuelve a quedarse sin dar el salto a la Champions League, y con ello se calcularía muy buenas opciones con el jugador de 21 años.

¿Qué clubes, además del Real Madrid, están interesados en Kenan Yildiz?

El informe menciona a otros dos clubes: el Arsenal y el Bayern de Múnich. En el caso de los Gunners, eso sí, este verano acaba de llegar Christos Tzolis, un jugador para la posición de Yildiz en el extremo izquierdo. Un regreso al Bayern, donde se formó el atacante antes de marcharse a Turín tras unas desavenencias, parece a día de hoy muy poco probable.

Yildiz se fracturó el pie en la primera jornada de la Serie A ante el Frosinone y desde entonces está de baja. Su regreso en Turín no se espera hasta el final de la primera vuelta, por lo que los pretendientes como el Real probablemente esperarán primero para ver cuál es su estado de forma en la segunda mitad de la temporada. En la pasada campaña, Yildiz firmó diez goles y siete asistencias en 36 partidos de liga en Italia. Con Turquía ha disputado hasta ahora 31 partidos internacionales (cinco goles).