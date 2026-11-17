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Lo de Calvin Bassey ya no es un simple elogio pasajero en la Premier League, sino un debate que se ha extendido por toda Europa después de que su entrenador, Álvaro Arbeloa, lo bautizara como el «Káiser» del equipo y lo definiera no solo como uno de los mejores defensas de la liga inglesa, sino como uno de los mejores del mundo.

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Y es que el defensa nigeriano se ha convertido en el pilar del resurgir del Fulham bajo la dirección de Arbeloa. Aunque los focos suelen apuntar a centrocampistas y delanteros como Josh King, Oscar Bobb, Alex Iwobi y Shea Charles, el verdadero secreto del equipo está en la defensa, y tiene nombre propio: Calvin Chinedu Bassey.

El jugador, de 26 años, que llegó al Fulham en 2023 procedente del Ajax a cambio de 22,5 millones de euros tras una etapa previa en el Rangers, se ha consolidado como uno de los defensas más sólidos de la Premier League.

Los números avalan su rendimiento. Según recoge el diario «Marca» a partir de datos de «Driblab», Bassey ocupa el puesto 92 en porcentaje de duelos defensivos individuales ganados, con un 73,7 %, el puesto 88 en pases completados por cada 90 minutos y el puesto 88 en el algoritmo «xG», que mide la calidad en la construcción de las jugadas de ataque.

«He estado hablando con el club sobre Calvin, y uno de nuestros objetivos es renovar su contrato, que expira en 2027, con la opción de que el Fulham lo amplíe de forma unilateral un año más», explicó Arbeloa.

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«Es uno de los líderes del equipo y, para mí, ahora mismo es uno de los mejores defensas no solo de la Premier League, sino del mundo. Está disfrutando y creo que debe seguir con nosotros», señaló.

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El exentrenador del Real Madrid añadió: «Calvin es un jugador ideal para mi estilo de juego, porque necesitamos defender en zonas adelantadas del campo y dejar mucho espacio a la espalda de la línea defensiva. Lo tiene todo. Es una persona divertida, pero cuando hace falta un gran esfuerzo, siempre es el primero en llegar. Lo admiro muchísimo. Puede ser nuestro capitán».

Las actuaciones de Bassey tampoco han pasado desapercibidas más allá de Craven Cottage. Jamie Redknapp, exjugador del Liverpool y del Tottenham, afirmó en Sky Sports: «Es un auténtico líder, tiene solo 26 años y parece que mejora cada temporada. Sinceramente, creo que no recibe el reconocimiento que merece».

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El propio Bassey se refirió a la capitanía del conjunto inglés: «Es un gran honor ser el capitán de este club. Es algo increíble».

Pero la mayor sorpresa llegó de la mano de Javi Pereira, exjugador del Fulham, que lanzó la bomba tras la victoria por 1-0 ante el Hull City: «Calvin Bassey puede jugar en el Barcelona».

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«Marca» quiso profundizar en esa afirmación, y Pereira explicó: «Creo firmemente que el Barcelona no tiene un central como Bassey. Tiene unas cualidades físicas y atléticas diferentes, y eso es lo que le falta a Flick en los partidos importantes. Puede jugar con la línea defensiva adelantada, sabe salir hacia delante y destaca por su vocación ofensiva en campo rival».

«Además, juega todos los partidos y apenas se lesiona», añadió el exjugador del Fulham.

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Bassey ha registrado velocidades de hasta 34,4 km/h esta temporada, lo que lo convierte en el octavo central más rápido de la Premier League.

Pereira recordó que Bassey comenzó su carrera como lateral izquierdo, por lo que puede adaptarse a jugar con tres centrales o a sacar el balón desde atrás como hace el Barcelona, además de cubrir toda la banda izquierda.

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«El Fulham es un equipo que basa su juego en la construcción desde atrás, y Bassey es un jugador muy fiable en el pase. Tiene una virtud que no tiene el Barcelona, salvo Pau Cubarsí: la capacidad de romper líneas defensivas con sus regates», dijo.

Pereira cerró sus declaraciones así: «Es un líder. Tiene un lenguaje corporal muy positivo, se comunica de maravilla en el campo y es valiente, no le teme a nada».