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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Bajo la mirada de tres gigantes... El Barcelona espera una oferta de ensueño por la venta de Olmo

Fichajes
Primera División
Barcelona
D. Olmo
Arsenal
Paris Saint-Germain
Manchester City
España

El mercado de fichajes europeo está siendo testigo de un gran interés por Dani Olmo, estrella del Barcelona, que ha despertado el interés de muchos clubes europeos.

Según la web Fichajes, el Manchester City, el París Saint-Germain y el Arsenal encabezan la lista de clubes interesados en fichar al mediapunta español.

Pep Guardiola ve en Olmo al sustituto ideal para compensar la marcha de Bernardo Silva, y el equipo azulgrana ha presentado una oferta inicial de 100 millones de euros para convencer al Barcelona de que lo deje marchar.

Por su parte, el París, a las órdenes de Luis Enrique, busca reunirse con su antiguo compañero en la selección española, en el marco de un nuevo proyecto en el Parque de los Príncipes, basado en la disciplina táctica.

Por su parte, el Arsenal sigue de cerca la situación de Olmo, ya que cree que encaja perfectamente en el estilo del equipo londinense.

A pesar de todo este interés, el Barcelona se aferra a la permanencia de su jugador, cuyo contrato se extiende hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 580 millones de euros, a menos que llegue una «oferta de ensueño».

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