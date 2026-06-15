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Bajo la mirada de París... Una reñida pugna inglesa por hacerse con Bouadi

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Ayub Bouadi, estrella de la selección marroquí, despierta cada vez más interés de los grandes clubes europeos.

Bouadi, de 18 años, está vinculado al Lille francés hasta 2029.

Según el experto en fichajes Niccolò Schira, Arsenal, París Saint-Germain y Bayern de Múnich siguen de cerca al centrocampista.

Según el periodista, el Lille pide entre 70 y 80 millones de euros para dejarlo marchar.

Según talkSPORT, el Arsenal ya negocia su fichaje tras su actuación ante Brasil en el Mundial.

Liverpool ya ha iniciado conversaciones con el jugador, mientras que Chelsea lo sigue de cerca.

El Lille no tiene prisa por venderlo y renovó su contrato no solo para mejorar condiciones, sino para proteger su valor antes del Mundial.

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