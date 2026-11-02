Bajo la mirada de Marruecos: la Federación Española cambia su postura sobre el estadio de la final del Mundial

En un giro llamativo que podría trastocar los cálculos del Real Madrid respecto a albergar la final del Mundial 2030, Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha dado un fuerte impulso a la candidatura del estadio Spotify Camp Nou, tras expresar públicamente su apoyo a que la final se dispute en el feudo del Barcelona, abriendo la puerta a una competencia española en la que el estadio del club catalán no era el protagonista más destacado hasta hace poco.

La postura de Louzán se produjo durante la celebración de la llegada de la Copa del Mundo a la ciudad de Barcelona, este lunes, donde participó en la inauguración de la exposición «Reyes del mundo», organizada por la Federación Española en celebración de la conquista del título por parte de la selección, con la presencia de Joan Laporta, presidente del Barcelona; Jaume Collboni, alcalde de la ciudad; y varias personalidades deportivas.

Louzán apoya abiertamente el Camp Nou por primera vez

La sorpresa llegó después de que Collboni expresara su deseo de que el Camp Nou albergue la final prevista para el 21 de julio de 2030, reclamando que el capitán de la selección española levante la copa ante su afición en el estadio catalán.

El alcalde de Barcelona afirmó que había trasladado este deseo a Louzán y a Laporta, al considerar que la ciudad presenta la mejor candidatura para albergar el partido, especialmente con la conclusión de las obras del estadio, que describió como el que será el mejor de Europa.

Pero lo llamativo fue la respuesta del presidente de la Federación Española, quien dijo: «El alcalde ya ha expresado su deseo de que esta copa esté aquí en 2030. Ojalá se cumpla, pues existe la posibilidad de lograrlo».

De este modo, Louzán manifestó por primera vez su apoyo público a que el Camp Nou albergue el partido decisivo.

¿Y las opciones del Real Madrid?

Esta postura reviste una importancia especial para el Real Madrid, después de que el estadio Santiago Bernabéu se vinculara durante el último periodo a la candidatura de España para albergar la final, y se manejara como la opción española más destacada frente a la competencia marroquí.

Louzán ya había hablado anteriormente sobre la posibilidad de elegir uno de los dos grandes estadios de España, en referencia al Bernabéu y al Camp Nou, antes de otorgar hoy al estadio catalán un apoyo público claro en sus nuevas declaraciones.

No obstante, su postura no significa anunciar la retirada de la candidatura del estadio del Real Madrid ni zanjar la elección a favor del Barcelona, pero sitúa al Camp Nou con fuerza en los cálculos de la Federación Española, y otorga a Laporta un apoyo importante en su empeño por albergar el partido más importante del torneo.

Marruecos, presente en la carrera por la final

La competencia no se limita a la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid, ya que Marruecos compite con fuerza por albergar la final a través del nuevo estadio Hassan II de Casablanca, que aspira a alcanzar una capacidad de 115.000 espectadores.

Entre el Camp Nou, el Bernabéu y el estadio Hassan II, la FIFA aún no ha decidido qué estadio albergará la final, por lo que las declaraciones de Louzán siguen siendo un avance importante en la carrera por la sede, sin representar una decisión definitiva sobre el destino de la final.