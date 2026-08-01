El español Marcelino, exdirector técnico del Villarreal, se ha convertido en la principal preocupación de la afición del Al Ahli, después de que su nombre apareciera en la lista de candidatos para dirigir al equipo saudí durante la próxima temporada, en sustitución del entrenador alemán Matthias Jaissle.

Informes periodísticos habían confirmado que Jaissle presentó su renuncia al banquillo del Al Ahli el pasado jueves, con el objetivo de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior entrenador, Eddie Howe.

Desde la salida de Jaissle, las estrellas de la prensa internacional especializadas en noticias de fichajes se han esforzado por desvelar los nombres de los entrenadores candidatos a suceder al técnico alemán.

El último de ellos fue el fiable periodista francés Santi Aouna, quien reveló, la mañana de este sábado, que Marcelino está cerca de dirigir al Al Ahli la próxima temporada, después de haber aceptado ya la oferta que recibió recientemente.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano respondió a esas noticias de forma indirecta, al afirmar, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que ni Marcelino ni Xavi Hernández están cerca de dirigir al Al Ahli.

Aouna volvió a publicar un nuevo tuit a través de su cuenta personal, esta vez en árabe, en el que aseguró que Marcelino ya ha aceptado dirigir al "Raqi" con un contrato de dos años, pero que la discrepancia por el momento se centra en su cuerpo técnico.

La afición del Al Ahli espera que esta controversia se resuelva lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo comenzará oficialmente su temporada en menos de dos semanas, concretamente el 13 de agosto, cuando se enfrente al Al Diriyah en la primera jornada de la Roshn League.