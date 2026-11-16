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El futuro de Joao Félix en la Roshn Saudi League quedó vinculado a una cláusula contractual, desconocida hasta ahora, que podría provocar su regreso al Chelsea.

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El diario Sport señaló que el Al Nassr tiene la decisión en este asunto, ya que dispone de plazo hasta el próximo 1 de junio para determinar si mantendrá al internacional portugués en sus filas o renunciará a su continuidad con el equipo.

Según reveló el diario saudí "Arriyadiyah", citando fuentes cercanas a la operación, el contrato firmado en el verano de 2025 incluye una prórroga automática de dos temporadas, salvo que el Al Nassr comunique expresamente su deseo de prescindir del jugador.

La continuidad de Joao Felix con el equipo saudí conllevará el pago de una cantidad adicional de 20 millones de euros al Chelsea.

La operación se cerró con una estructura económica muy particular, ya que el valor final del traspaso puede alcanzar los 50 millones de euros si Joao Felix continúa en el Al Nassr durante las dos temporadas adicionales.

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En cambio, si el Al Nassr activa la cláusula de salida dentro del plazo establecido, el coste de la operación se reducirá a 30 millones de euros y el jugador regresará automáticamente al club londinense.

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El Chelsea espera la decisión

El aspecto más sorprendente del acuerdo es que el Al Nassr puede renunciar a los dos años adicionales sin verse obligado a pagar ninguna multa ni compensación económica.

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En ese caso, Joao Felix regresará al Chelsea, club con el que mantiene un contrato que se extiende hasta el año 2031.

Pero la decisión no depende exclusivamente del club saudí. Según el diario Arriyadiyah, la activación de la cláusula de salida requiere también la aprobación del jugador.

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Del mismo modo, si Joao Felix quisiera abandonar Arabia Saudí por iniciativa propia, necesitaría obtener el visto bueno del Al Nassr.

Mejorar su salario para convencerle de que se quede

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El Al Nassr ya ha empezado a trabajar para asegurar la continuidad del jugador portugués y se ha mostrado dispuesto a mejorar sus condiciones económicas.

Está previsto que su salario anual aumente de 10 millones de euros a 12,5 millones de euros durante las dos temporadas adicionales, además de concederle otras ventajas.

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Joao Felix llegó al Al Nassr en julio de 2025 y se convirtió en uno de los elementos importantes del equipo. Y ahora, su futuro depende de una decisión que debe resolverse antes del próximo 1 de junio.

Si el club saudí no activa su derecho a rescindir el acuerdo, se activará automáticamente la prórroga del contrato y el Chelsea recibirá 20 millones de euros adicionales.

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Joao Felix ha manifestado su deseo de regresar a Europa, tras una etapa exitosa en Arabia Saudí en la que recuperó su mejor nivel y sus sensaciones sobre el césped.

Su sueño es volver al Barcelona, aunque las condiciones contractuales ligadas a su operación hacen que completar cualquier traspaso resulte complicado. La decisión sigue en manos del Al Nassr y del Chelsea.