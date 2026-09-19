El Real Madrid se coronó campeón de la Copa Intercontinental sub-20 tras vencer al Santiago Wanderers chileno por 3-1, en la final que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, ante una asistencia que superó los 50.000 aficionados.

Daniel Yáñez abrió el marcador para el Real Madrid con un tiro libre directo pasada la media hora de juego, antes de que Cristián Silva estableciera el empate para el conjunto chileno tras el descanso, pero Fran Santamaría devolvió la ventaja al equipo español en el minuto 81, y luego Roberto Martín sentenció el título con el tercer gol en el tiempo añadido.

El Santiago Wanderers disputó la mayor parte del encuentro con inferioridad numérica, después de que Alexander Dubó fuera expulsado en el minuto 25 tras una entrada violenta sobre Yáñez, antes de que se sucedieran más tarjetas rojas, reduciéndose el número de jugadores del equipo chileno a 8 en uno de los tramos del partido.

El Real Madrid había alcanzado la final como campeón de la Youth League, después de que el Juvenil A superara al Club Brujas en la tanda de penaltis por 4-2, tras concluir el encuentro con empate a 1-1, mientras que el Santiago Wanderers se clasificó como campeón de la Copa Libertadores sub-20.

El partido contó con la participación de Sergio Martínez, recién incorporado desde el Racing de Santander, como titular antes de ser sustituido en la segunda parte, mientras que Yáñez lideró el ataque del Real Madrid junto a Ceria, que despertó interés durante la pretemporada del primer equipo de cara a la nueva campaña.

El Santiago Bernabéu se convierte en el primer estadio europeo en acoger el torneo, que se celebra desde hace 5 años, mientras que el encuentro contó con la presencia de Florentino Pérez y José Mourinho junto a más de 50.000 aficionados, con lo que el Real Madrid añade un nuevo título al palmarés de su academia y confirma la presencia de su equipo juvenil en el escenario internacional.