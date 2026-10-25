El fichaje de Rodri fue una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes veraniego del Barcelona, ya que el club catalán logró cerrar la operación a su favor, pese a que el Real Madrid creía que el centrocampista estaba cerca de incorporarse a sus filas.

La decisión del jugador provocó una conmoción en la directiva del club blanco, que creía haber avanzado mucho hacia un acuerdo que se extendería por cuatro temporadas, según el diario"Sport" catalán.

La noche del 5 de agosto fue el punto de inflexión de la operación, después de que Rodri optara por fichar por el Barcelona en lugar del Real Madrid, privando así a Florentino Pérez de hacerse con un jugador al que el club blanco consideraba cerca de vestir su camiseta.

La decisión llegó tras horas de negociaciones y llamadas, que terminaron con el rechazo del jugador al proyecto del Real Madrid dirigido por José Mourinho.

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Florentino Pérez no sabía que Rodri escuchaba al mismo tiempo la oferta del Barcelona. En un movimiento alejado de los focos, Deco, el director deportivo del club catalán, se reunió con Pablo Barquero, representante del jugador, y se mostró dispuesto a cumplir las condiciones contractuales del internacional español, lo que abrió la puerta a un cambio en el rumbo de la operación.

Los movimientos comenzaron entre el 1 y el 5 de agosto, después de que el entorno del jugador mantuviera una reunión con José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid. Esto ocurrió tras meses de indecisión, durante los cuales el club blanco decidió finalmente moverse para fichar al centrocampista, una vez confirmado su deseo de abandonar el Manchester City.

Complicaciones en las negociaciones

Pero las negociaciones no estuvieron exentas de complicaciones, ya que ni Rodri ni su entorno familiar estaban del todo satisfechos con la postura del Real Madrid y de Florentino Pérez hacia él, tras su conquista del Balón de Oro, según "Sport".

Y pese a superar las diferencias y comenzar a negociar la operación, su cierre seguía dependiendo de alcanzar un acuerdo con el Manchester City y de obtener el visto bueno definitivo del jugador, algo que no se produjo.

En esa fase, el Barcelona irrumpió en las negociaciones de forma inesperada, tras enterarse de que Rodri quedaba disponible para salir, especialmente después de que el club confirmara que la lesión de Frenkie de Jong era más grave de lo previsto.

Deco explicó que el fichaje de Rodri sería un paso estratégico, pero se negó a presentar una oferta oficial antes de que el jugador definiera su postura de manera definitiva. La posición del Barcelona era clara: el club no se movería para cerrar la operación salvo que Rodri eligiera su proyecto con claridad y rechazara la oferta del Real Madrid, dejando para después los detalles contractuales.

Analizar las opciones

Tras la reunión con los responsables del Barcelona, Rodri entró en un periodo de reflexión que duró dos días, durante los cuales estudió las opciones a su alcance antes de tomar una decisión sobre su próximo destino. Y aunque el Real Madrid le había abierto las puertas, el jugador no estaba del todo convencido con el proyecto de Mourinho, además de que le afectó la forma en que Florentino Pérez le había tratado durante los meses anteriores.

En cambio, el Barcelona representaba una opción adecuada, por su deseo de volver a residir cerca de su familia en Madrid, además de su convencimiento en el estilo de juego que propone el conjunto catalán.

También mantuvo conversaciones con varios de sus compañeros de selección que militan en el Barcelona, lo que le ayudó a formarse una idea del ambiente del vestuario y de su posible compenetración con el equipo.

Según el informe, Rodri consideró que el traspaso al Camp Nou representaba la mejor opción para su carrera, tanto en el plano deportivo como en lo relativo al ambiente del equipo, que creía más adecuado para él que la situación en el Real Madrid.

Conmoción madridista

Una vez tomada su decisión, solo quedaba comunicarla oficialmente a ambos clubes. El 5 de agosto, el agente de Rodri dio su visto bueno a Deco, antes de contactar con los responsables del Real Madrid para agradecerles y rechazar su oferta de forma definitiva, sin dejar margen para reabrir las negociaciones.

La conmoción fue evidente en el club blanco, pues los responsables no esperaban que el jugador se echara atrás en un acuerdo que creían a punto de completarse. La noticia llegó a Florentino Pérez durante sus vacaciones en la zona de Cádiz, estropeándole lo que debía ser un periodo de descanso tranquilo.

Y la conmoción del Real Madrid no se debió únicamente a la pérdida de Rodri, sino también a que la operación se escapó en favor del Barcelona, después de que el club blanco planeara anunciarla pocos días después de cerrar el fichaje de Diomande, cuya operación se completó en el mismo periodo.



