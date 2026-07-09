Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

Traducido por

Bajo el mando de un seleccionador marroquí, la maldición de las bajas amenaza a 20 jugadores antes de las semifinales del Mundial

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
España vs Belgium
España
Belgium
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
Francia
Marruecos
EE. UU.
España
Bélgica
Noruega
Inglaterra
Argentina
Suiza

Los «Leones del Atlas» buscan hacer historia frente a Francia

Veinte jugadores llegan a cuartos de final del Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, y podrían perderse las semifinales si reciben una segunda tarjeta amarilla.

Los cuartos de final arrancan hoy con Marruecos-Francia, y luego jugarán España-Bélgica, Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza.

Según el diario español «Marca», 20 futbolistas ya tienen una amarilla y se perderían las semifinales si reciben otra.

Marruecos e Inglaterra lideran la lista con cinco futbolistas cada una: Achraf Hakimi, Radwan Halhal, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous e Issa Diop por los «Leones del Atlas».

Inglaterra podría perder a Marc Gihy, Jude Bellingham, Declan Rice, Niko O’Reilly y Jordan Henderson, aunque este último se perderá el duelo contra Noruega por lesión.

Francia cuenta con tres amenazados: Michael Oulissi, Manu Kone y Bradley Barkola, y Suiza con otros tres: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Mohaim.

El resto de selecciones tiene un solo jugador en riesgo: Gonzalo Montiel (Argentina), Ferran Torres (España), Brandon Michel (Bélgica) y Antonio Nosa (Noruega).

Las amonestaciones se borrarán tras las semifinales, así que la final se jugará sin riesgo de sanción.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google