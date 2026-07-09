Veinte jugadores llegan a cuartos de final del Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, y podrían perderse las semifinales si reciben una segunda tarjeta amarilla.

Los cuartos de final arrancan hoy con Marruecos-Francia, y luego jugarán España-Bélgica, Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza.

Según el diario español «Marca», 20 futbolistas ya tienen una amarilla y se perderían las semifinales si reciben otra.

Marruecos e Inglaterra lideran la lista con cinco futbolistas cada una: Achraf Hakimi, Radwan Halhal, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous e Issa Diop por los «Leones del Atlas».

Inglaterra podría perder a Marc Gihy, Jude Bellingham, Declan Rice, Niko O’Reilly y Jordan Henderson, aunque este último se perderá el duelo contra Noruega por lesión.

Francia cuenta con tres amenazados: Michael Oulissi, Manu Kone y Bradley Barkola, y Suiza con otros tres: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Mohaim.

El resto de selecciones tiene un solo jugador en riesgo: Gonzalo Montiel (Argentina), Ferran Torres (España), Brandon Michel (Bélgica) y Antonio Nosa (Noruega).

Las amonestaciones se borrarán tras las semifinales, así que la final se jugará sin riesgo de sanción.