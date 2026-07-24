El Al-Hilal saudí atraviesa una etapa decisiva antes del inicio de la nueva temporada. Entre los movimientos de la directiva en el mercado de fichajes y el deseo del entrenador Simone Inzaghi de reconstruir el equipo, sobresalen varios asuntos que siguen pendientes, cuya resolución podría marcar la diferencia entre una temporada exitosa y otra llena de crisis.

Estos asuntos no se refieren únicamente a las nuevas incorporaciones, sino que se extienden al futuro de varias de las principales estrellas del equipo, cuyo destino permanece envuelto en la incertidumbre durante las próximas semanas.

Yassine Bounou: ¿continuidad o búsqueda de un sustituto?

El marroquí Yassine Bounou es uno de los pilares más importantes del Al-Hilal en los últimos años, pero su nombre se ha vinculado recientemente con varias ofertas del extranjero, lo que coloca a la directiva ante una decisión importante.

Además, el Al-Hilal estudia dejarlo fuera de la lista local y limitar su participación únicamente a la Champions de Asia, o venderlo definitivamente para aprovechar su plaza e inscribir a otro jugador extranjero. Sigue los detalles

El lateral derecho: una crisis sin soluciones

La posición de lateral derecho parece la más preocupante dentro del Al-Hilal actualmente, ya que los informes confirman que el portugués João Cancelo está cerca de marcharse.

En cambio, la directiva no se ha movido hasta ahora para negociar con un sustituto claro, algo que despierta interrogantes, sobre todo porque esta posición es una de las claves más importantes del estilo de Simone Inzaghi, quien depende en gran medida de las incorporaciones ofensivas de los laterales en el último tercio.

Cualquier retraso en resolver este asunto podría poner al entrenador italiano ante una crisis técnica al inicio de la temporada, dado que no cuenta con ningún lateral derecho salvo Hamad Al-Yami.

Karim Benzema: ¿se acerca el final?

El asunto del francés Karim Benzema sigue abierto dentro del Al-Hilal, en medio de las informaciones sobre el deseo del club de fichar a un nuevo delantero que lidere la línea de ataque.

Lee también: Una reunión que interrumpe las vacaciones: el secreto de la sorpresiva aparición de Cristiano Ronaldo en la concentración del Al-Nassr

Numerosos informes apuntan a que la directiva estudia más de un escenario, ya sea retirar el nombre de Benzema de la lista local y limitarse a inscribirlo a nivel asiático, o alcanzar un acuerdo para poner fin por completo a la relación si el Al-Hilal logra incorporar a un delantero de talla mundial.

A pesar de la gran experiencia de Benzema, el futuro del jugador ha quedado ligado a las decisiones de Inzaghi y a la visión de la directiva sobre el nuevo proyecto.

Salem Al-Dawsari: una leyenda que no conoce el papel de suplente

Quizás el asunto de Salem Al-Dawsari sea el más delicado para la afición del Al-Hilal, ya que el capitán desea poner fin a su carrera con la camiseta del club en el que forjó su historia.

Pero, al mismo tiempo, no quiere convertirse en un jugador suplente, especialmente con el Al-Hilal cerca de fichar a un extremo de talla mundial, tras los últimos movimientos para incorporar a Crysencio Summerville, además de la vinculación del nombre del club con Ousmane Dembélé.

En caso de que llegue un nuevo extremo, Salem podría encontrarse ante dos opciones y ninguna más: aceptar un rol menor dentro del equipo, o buscar una nueva experiencia que le garantice jugar como titular.