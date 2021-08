Las federaciones de Inglaterra y España no cederán a sus futbolistas para la fecha FIFA de CONMEBOL y Scaloni sufriría 13 bajas.

Las Eliminatorias Sudamericanas otra vez quedaron en jaque ante las decisiones de la Premier League inglesa y LaLiga española. Por distintos motivos, ambas federaciones se niegan a ceder a sus jugadores para la triple fecha de septiembre. De ratificarse estas medidas, la Selección argentina sufriría nada menos que 13 bajas de cara a los choques ante Venezuela, Brasil y Bolivia.

Tal como ocurrió en marzo, los clubes de Inglaterra anunciaron que no liberarán a los futbolistas que deberían viajar a países considerados "zona roja" por el gobierno británico, luego de que no prosperasen las gestiones con las autoridades para conseguir una excepción y que no deban realizar la cuarentena obligatoria de diez días una vez que regresaran de sus compromisos.

Sin embargo, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en la primera ventana internacional del año, cuando la doble jornada de Eliminatorias terminó por suspenderse luego de que la mayoría de los principales campeonatos del Viejo Continente se plegaran a la negativa de liberar a sus futbolistas, la FIFA parece estar más inflexible en cuanto a la obligatoriedad de cumplir con las convocatorias, por lo que habrá que esperar para saber cuáles son las repercusiones.

Por su parte, la federación de España siguió el mismo camino, aunque con otros argumentos. Después de que la FIFA extendiera de nueve a once los días del parón internacional de septiembre y octubre por las Eliminatorias Sudamericanas, LaLiga emitió una nota informativa en la que anuncia que "apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL". Al mismo tiempo, la entidad presidida por Javier Tebas advierte que "realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores".

Ante este panorama, Lionel Scaloni no podría contar con 13 de los 30 jugadores que citó, por lo que debería rearmar su convocatoria.

¿Qué jugadores de la Selección argentina se perderán los partidos de Eliminatorias por las negativas de la Premier League y LaLiga?

PREMIER LEAGUE

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Cristian Romero (Tottenham)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

LALIGA