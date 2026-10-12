La expedición del Barcelona partió hacia Estambul para preparar el duelo ante el Galatasaray, mañana martes, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, después de que el club catalán anunciara una lista de 22 jugadores sin introducir ningún cambio, con la intención de mantener su fuerte arranque en el torneo tras la victoria por 5-1 ante el Feyenoord en la jornada inaugural.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el técnico Hansi Flick mantuvo la lista que había anunciado esta mañana, con las continuas ausencias de Raphinha y Frenkie de Jong, además de Andreas Christensen y Roony Bardghji, por lesión, mientras el equipo aguarda el regreso de varios de sus efectivos durante el próximo periodo.

La lista incluye a los porteros Joan García, Dominik Livakovic y Wojciech Szczesny, junto a los defensas Eric García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Alejandro Balde y Xavi Espart; en el centro del campo, Rodrigo Hernández, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López y Brian Fariñas; mientras que la delantera la encabezan Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y Hamza Abdelkarim.

El caso de Raphinha encabeza la actualidad, después de que el presidente del club, Joan Laporta, apuntara a la posibilidad de su regreso ante el Paris Saint-Germain el 20 de octubre, mientras Flick espera que De Jong vuelva a jugar frente al Sevilla el próximo sábado, tras recibir el alta médica después de una ausencia de 3 meses y medio.

Eric García destaca como el principal regreso a las cuentas europeas, ya que se prepara para disputar su primer partido en la Champions League esta temporada, una vez cumplida la sanción que le fue impuesta por su expulsión ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la pasada edición.

Próximos partidos GAL Liga de Campeones 15:00 BAR

Está previsto que la expedición del Barcelona llegue a Estambul al mediodía, antes de dirigirse al hotel de concentración y después al estadio Rams Park, donde Flick y Pau Cubarsí comparecerán en la rueda de prensa, para que el equipo realice luego su último entrenamiento sobre el césped del estadio como preparación para el encuentro.

Se espera que el Barcelona dispute el partido con la segunda equipación de esta temporada, que combina los colores negro y violeta, en un choque en el que el equipo busca lograr su segunda victoria en el torneo y reforzar su inicio europeo.