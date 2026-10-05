Baja durante dos meses: la lesión golpea al "jugador completo" en Inglaterra

Alex Scott, centrocampista del Bournemouth, se retiró de la convocatoria de la selección de Inglaterra que se enfrentará a la República Checa el martes debido a una lesión en el muslo.

Se espera que el jugador de 23 años esté fuera de los terrenos de juego por un periodo de entre 6 y 8 semanas debido a un problema en el cuádriceps.

Scott había ofrecido una actuación excelente en su primera titularidad, en la que Inglaterra venció a Croacia por 7-0 en la Liga de Naciones de la UEFA el sábado.

El jugador había sentido el problema antes del partido, pero disputó 70 minutos en el centro del campo junto a Elliot Anderson antes de ser sustituido.

También se decidió descartar a Ezri Konsa, defensa del Arsenal, del encuentro previsto en el estadio de Wembley como medida de precaución, ya que el jugador de 28 años regresará a su club (campeón de la Premier League) para recibir tratamiento de una lesión que padece.

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El Bournemouth tiene previsto disputar 9 partidos en el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 8 de noviembre.

Además de sus compromisos en la Premier League durante los fines de semana, el equipo jugará los miércoles o jueves durante 4 semanas consecutivas, enfrentándose al Sturm Graz, al Milan y al Sparta de Praga en la Europa League, y al Aston Villa en la cuarta ronda de la Copa de la Liga (Carabao Cup).

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, había elogiado enérgicamente la actuación de Scott tras el partido ante Croacia.

Tuchel declaró: «Primera titularidad, y menudo inicio y menuda actuación. Trata el balón con una fluidez extraordinaria, y su capacidad para tomar decisiones está al más alto nivel».

Y añadió: «Juega con muchísima confianza; es muy activo y seguro de sí mismo, por no hablar de su ritmo de trabajo y sus movimientos sin balón».

Y continuó: «Es un jugador completo en todos los sentidos; nos aportó mucha vitalidad, variedad y un alto ritmo de trabajo en el centro del campo».

Cabe recordar que Scott había debutado con la selección de Inglaterra en el partido que terminó con victoria por 2-0 sobre la República Checa en Praga el martes, antes de ser titular por primera vez cuatro días después.