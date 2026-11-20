Cómo ver el Bahia vs. Coritiba con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 21 nov 2026 - 15:30

El Bahia recibe al Coritiba en el Arena Fonte Nova en la 36.ª jornada del Campeonato Brasileño de Serie A. El equipo local busca asegurar una plaza en la Copa Libertadores en las últimas semanas de la temporada.

El equipo de Rogerio Ceni ocupa la sexta posición con 53 puntos en 34 partidos y se mantiene en la última plaza disponible para la fase previa de la Libertadores. Una victoria en casa reforzaría su posición a falta de cuatro jornadas, aunque las distancias con los equipos que tiene por delante y por detrás siguen siendo estrechas.

El Bahia empató 0-0 con el Grêmio en su partido más reciente, un resultado que puso fin a una racha de resultados dispares que había incluido una derrota por 3-2 ante el Cruzeiro y una victoria por 3-2 frente al São Paulo en las semanas anteriores. La plantilla de Ceni buscará reencontrarse con la victoria ante su afición.

El Coritiba llega a Salvador en 13.ª posición y con poco en juego en la clasificación, pero sus últimos resultados no garantizan al Bahia una tarde fácil. El equipo de Guilherme Bossle perdió 1-0 ante el Santos en su último encuentro y solo ha ganado uno de sus cinco partidos de liga más recientes.

El encuentro también tiene una importancia especial fuera del campo. Está previsto que Pep Guardiola, embajador del City Football Group, y Ferran Soriano, director ejecutivo del grupo, asistan al partido en el Arena Fonte Nova, una muestra de la ambición institucional que rodea al club de Salvador desde que el City Football Group adquirió una participación del 90 % en 2023.

Para el Bahia, el objetivo está claro: si gana, seguirá teniendo en sus manos su destino continental. Para el Coritiba, el mínimo es evitar otra derrota.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver el Bahia vs. Coritiba en directo.

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