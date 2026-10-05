Badou Zaki, el nuevo director técnico de la selección de Jordania, aseguró que el conjunto jordano cuenta con todos los elementos necesarios para seguir progresando y lograr resultados sólidos, subrayando que los éxitos recientes no surgieron de la nada, sino que fueron fruto de un renacimiento integral y de la aparición de una generación destacada de jugadores.

Zaki asumió las riendas de la selección jordana en sustitución de su compatriota Jamal Sellami, quien condujo al equipo a la clasificación para el Mundial 2026, después de que Hussein Ammouta ya lo hubiera llevado a la final de la Copa Asiática 2023 y a la final de la Copa Árabe 2025.

Zaki afirmó, en declaraciones al sitio web de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que dirigir a Jordania representa «un nuevo capítulo y un nuevo reto» en su trayectoria, y expresó su satisfacción por liderar a una selección que ha logrado hitos históricos en los últimos años.

El entrenador marroquí señaló que el desarrollo que ha experimentado el fútbol jordano se reflejó claramente en el nivel de la selección y en sus resultados, afirmando que su objetivo es construir sobre lo ya conseguido, manteniendo la identidad del equipo y formando una selección organizada y equilibrada, de cara a los próximos compromisos, y especialmente la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudí.

Zaki explicó que ha seguido a la selección jordana durante mucho tiempo, lo que le ha dado un buen conocimiento de las capacidades técnicas, tácticas e individuales de sus jugadores, indicando que la etapa actual está marcada por la evaluación del estado de forma de todos los elementos y el estudio de las opciones disponibles, manteniendo la estabilidad del equipo.

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Sobre las razones del salto que ha dado Jordania, Zaki afirmó que los logros se produjeron como resultado de un «renacimiento integral» que coincidió con la aparición de una «generación dorada» de jugadores, además del desarrollo de las infraestructuras, la proliferación de academias, la ampliación de la base de selección de los combinados nacionales y la atención a los torneos de categorías inferiores.

El técnico marroquí describió la primera participación de Jordania en un Mundial como una «campaña exitosa y honrosa en todos los sentidos», señalando que disputar las competiciones ante selecciones grandes como Argentina, Austria y Argelia dio a los jugadores una experiencia importante y demostró su capacidad para competir al más alto nivel.

En cuanto a los cambios que introdujo en la lista, que afectaron a 9 jugadores, Zaki aseguró que sus elecciones se basan en el estado de forma técnico y físico y en las necesidades del equipo, subrayando que la puerta está abierta para todos, y que el rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de aportar a la selección son los criterios fundamentales.

Zaki rechazó precipitarse al hablar de la clasificación de Jordania para el Mundial 2030, afirmando que el foco actual está puesto en la Copa Asiática 2027, antes de añadir que la selección cuenta con los elementos y la experiencia que la ayudan a llegar al Mundial de forma regular, si mantiene el trabajo, el desarrollo y la continuidad.

Zaki concluyó sus declaraciones subrayando que ver a Jordania en el Mundial 2030 sería algo especial para él, sobre todo con Marruecos como anfitrión del torneo, pero insistió en la necesidad de afrontar cada etapa a su debido tiempo y avanzar «paso a paso».