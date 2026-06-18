La presencia de Zinedine Zidane en el partido inaugural entre Argelia y Argentina, que terminó 3-0 para los de Messi, acaparó la atención del fútbol argelino.

Su presencia, unida a la convocatoria de su hijo Luca con Argelia, ha reavivado las especulaciones sobre un posible papel del exjugador fuera del campo.

Según medios locales, Zidane visitó el vestuario argelino tras la derrota 0-3 ante Argentina en el debut mundialista.

Según el canal «El Hadaf», Zidane bajó de las gradas para estar junto a Luka y apoyarlo tras las críticas recibidas por los tres golesencajados, lo que generó dudas sobre su preparación para un Mundial.

El canal no confirmó su entrada al vestuario, pero sí que habló con el cuerpo técnico y administrativo. Zidane restó importancia a la derrota ante el campeón del mundo y apuntó a la calidad de Lionel Messi, capaz de convertir en gol cada ocasión.

Zidane rechazó culpar a Luca de los goles y atribuyó la derrota a la calidad individual de los jugadores argentinos y a la capacidad de Messi para decidir el partido.

Luka, sin embargo, sigue en el ojo de la tormenta: hay quien le culpa de todos los goles de Messi, quien esa noche se convirtió en el primer jugador en lograr un ‘hat-trick’ en la Copa del Mundo 2026.