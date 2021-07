Azul Azul tendrá que negociar con Walter Montillo la continuidad de Joaquín Larrivey

El atacante termina su contrato en diciembre de 2021 por lo que la dirigencia de la U tendrá que recurrir a la Ardilla para asegurar su renovación.

Joaquín Larrivey se ha transformado en una pieza clave en Universidad de Chile. Con su doblete en la victoria de los azules sobre Deportes Melipilla, el delantero argentino encabeza el listado de los máximos artilleros del Campeonato Nacional 2021 con 7 conquistas, en 10 partidos disputados.

Esta temporada, el ex Celta de Vigo vulneró los pórticos de Unión Española, Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta (2), Audax Italiano y los Potros, llegando así a un total de 30 dianas defendiendo la camiseta de la tienda laica (52 encuentros).

De hecho, este curso, el Bati ha sido responsable del 78% de los tantos marcados por los estudiantiles (llevan 9 goles a favor), un 44,8% en Primera División desde su arribo en 2020. Cabe recordar que en el primer curso, el argentino registró 19 festejos y seis asistencias.

La eficacia del nacido en Entre Ríos lo mantiene como prioridad en Azul Azul; sin embargo, su contrato con la escuadra que dirige Esteban Valencia culmina en diciembre de 2021. En ese sentido, Walter Montillo jugará un rol fundamental en su continuidad en el Centro Deportivo Azul.

¿El motivo? Luego que el volante argentino anunciara su retiro, el 31 de enero de 2021, tras dilatarse las conversaciones con la concesionaria para prolongar su estadía, la Ardilla comenzó a trabajar como representante del futbolista de 36 años. De este modo, la dirigencia del Romántico Viajero tendrá que recurrir al exTigre para asegurar su renovación.

Eso sí, el delantero no ocultó sus ganas de continuar en la U, por lo que le mandó un recado a la cúpula universitaria para agilizar las conversaciones.

"Uno siempre se ilusiona con quedarse. Tengo la ilusión de seguir jugando, las ganas de jugar le ganan por goleada a las ganas de ser entrenador por ahora. Quiero hacer las cosas bien para quedarme. Si no es así, seguiré mi carrera en otro lado, pero tengo años para seguir jugando, es mi ilusión y me preparo para eso, pienso todos los días en eso y todavía tengo tiempo. Espero quedarme, pero si no se da, siempre agradecido y a pensar a lo que viene", sostuvo en diálogo con TNT Sports tras finalizar el cruce frente a los pupilos de John Armijo, que le significó a su escuadra trepar hasta la décima plaza, con 15 positivos, a cinco puntos de los líderes Audax Italiano y Unión La Calera.