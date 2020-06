Azpilicueta, en DAZN: "Mourinho me hizo enfrentar a un desafío"

El lateral del Chelsea habló también sobre el regreso de la Premier League y toda la expectativa que genera.

Cada vez falta menos para que se vuelva a vivir la Premier League. Y, para aumentar esa expectativa, DAZN nos trae un mano a mano con César Azpilicueta, el jugador del que, entre tantas reflexiones, recordó su convivencia con José Mourinho: "Me hizo enfrentar a un desafío. Me encontré en una situación nueva, en un desafío... Me costó, pero aprendí, supe que tenía que trabajar duro porque mi oportunidad iba a llegar y poco a poco la tuve. Conseguí ir al Mundial de y la siguiente temporada ganamos una liga juntos y la Copa. Hicimos doblete".

El español compartió además su experiencia con los diferentes entrenadores que le han dirigido: “Siempre he intentado estar disponible y coger las mejores ideas de cada uno, con algunos no empecé jugando, como fue el caso de Mou, que los primeros dos o tres meses apenas jugué y acabé jugando de lateral izquierdo y ganando una Premier de lateral izquierdo con él. Al final, el trabajo diario te da la recompensa”.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, con respecto al regreso de la competición, el capitán del Chelsea tiene también un mensaje: “Soy de mentalidad positiva y me veo para jugar ya. Veo los partidos en la tele y me apetece jugar”.

Más equipos

DAZN SIGUE CON LA PREMIER

Los aficionados al fútbol pueden disfrutar de nuevos contenidos sobre la Premier League en DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda. Además, a partir del sábado se podrá acceder al primer capítulo de ‘COUNTDOWN’, la nueva serie de DAZN Originals y a una nueva entrega del área #PremierLeagueGourmet.