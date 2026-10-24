El futbolista de 36 años se ha incorporado al Sportfreunde Uevekoven, de la sexta categoría. Según anunció el jueves el club de la Landesliga Mittelrhein, Holtby reforzará al equipo durante el resto de la temporada.

«Nuestros jugadores-entrenadores Josh y Sven lograron convencer a Lewis de que volviera a calzarse las botas y ponerse la camiseta», escribió el Uevekoven en Instagram. «¡Esta temporada vestirá la camiseta verdiblanca del Sportfreunde! ¡Estamos encantados de darte la bienvenida al Sportfreunde, Lewis! ¡Por una etapa juntos llena de éxitos!»









El jugador-entrenador Josh es, por cierto, Joshua (30), el hermano menor de Holtby. En su día jugó, entre otros equipos, en el Alemannia Aquisgrán y el Borussia Mönchengladbach II, y desde 2023 juega en el Uevekoven, cerca de la localidad de origen de ambos hermanos. Los dos proceden de Erkelenz, situada a solo unos seis kilómetros, cerca de Mönchengladbach.

Lewis Holtby ya debutó en la Landesliga

Lewis Holtby debutó con el Sportfreunde el viernes por la noche, apenas un día después de que se anunciara su incorporación. En el partido en casa ante el líder, el SC Fliesteden, fue titular en el centro del campo junto a su hermano Joshua y el Uevekoven logró un meritorio empate 1-1. Incluso estuvo cerca de ganar después de que Holtby y sus compañeros se adelantaran en el minuto 85. Sin embargo, los visitantes consiguieron igualar en el tiempo añadido.

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Los tres puntos habrían sido aún más importantes porque, tras un mal comienzo de temporada, el Uevekoven tiene que mirar más hacia la zona baja de la tabla. En una liga de 16 equipos, ocupa la undécima posición con siete puntos en sus primeros nueve partidos y solo aventaja en tres a los puestos de descenso. Ahora, con el apoyo de un exjugador destacado de la Bundesliga, espera remontar rápidamente el vuelo.

Lewis Holtby disputó tres partidos con Alemania

Holtby dio el salto al fútbol profesional en el Alemannia Aquisgrán. Más tarde disputó un total de 225 partidos de Bundesliga con el Schalke 04, el VfL Bochum, el Mainz 05, el Hamburgo SV y el Holstein Kiel. Su último equipo profesional fue el NAC Breda, de Países Bajos, con el que disputó 30 partidos de la Eredivisie la pasada temporada. En julio, el centrocampista anunció el final de su carrera.

Holtby llegó a disputar tres partidos con la selección alemana. En noviembre de 2010, cuando tenía 20 años, debutó con Alemania en un amistoso contra Suecia (0-0). Su única participación en un partido oficial con la selección llegó en junio de 2011, en una victoria por 3-1 ante Azerbaiyán en la fase de clasificación para la Eurocopa. Holtby jugó por última vez con Alemania en noviembre de 2012, cuando fue titular en el empate 0-0 a domicilio ante Países Bajos en un amistoso, bajo las órdenes del entonces seleccionador Joachim Löw.