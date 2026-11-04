Ayoub Oufkir ha elegido definitivamente jugar con la selección de Marruecos. Ya ha comunicado su decisión a la KNVB, que recibe así un duro golpe.

En la última ventana internacional, Oufkir todavía fue titular con la selección sub-21 de Países Bajos, que deberá clasificarse para el Europeo mediante la repesca a finales de este mes. Michael Reiziger ya no podrá contar con él.

El delantero del AZ informó a la KNVB de su decisión definitiva de jugar con Marruecos el miércoles por la tarde, según el Algemeen Dagblad.

El entrenador del AZ, Leeroy Echteld, también confirmó la decisión de su jugador en la rueda de prensa previa al partido de la Europa League contra la Juventus. «Hemos hablado de ello. En principio, siempre intentaré animarlo a jugar con Países Bajos, porque soy de aquí, pero es su decisión. Ayoub se va con Marruecos».

El miércoles se había conocido que Oufkir había sido convocado por la selección de Marruecos. El delantero de veinte años figura por primera vez en la lista del seleccionador Mohamed Ouahbi.

Marruecos recibirá a Níger el viernes 13 de noviembre en Casablanca. El martes 17 de noviembre, ambos países volverán a enfrentarse, esta vez en Rabat. Los encuentros corresponden a la tercera y la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027.

El equipo de Ouahbi afronta los dos partidos como líder del grupo A, con seis puntos en dos encuentros. Para Oufkir, serán una oportunidad de disputar sus primeros minutos con la selección absoluta de Marruecos.