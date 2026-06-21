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Ueda JapanImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Ayase Ueda protagoniza la mayor victoria de la historia de Japón en un Mundial

Túnez vs Japan
Túnez
Japan
World Cup

Japón, igual que Holanda, tiene cuatro puntos tras dos jornadas del grupo del Mundial. Con una sólida primera parte, goleó 0-4 a Túnez en Guadalupe (México), su mayor victoria en un Mundial. El viernes cerrará el grupo F ante Suecia y, gracias a esos tres puntos, está muy cerca de los octavos.

Tras empatar con Países Bajos, Japón soñó desde el inicio: Daichi Kamada abrió el marcador tras una jugada por izquierda. A los 30 minutos llegó el segundo, obra de Ayase Ueda con un disparo desde fuera del área.

Los asiáticos dominaban y Túnez, con Hervé Renard en el banquillo por primera vez, apenas inquietaba. Aymen Dahmen salvó sobre la línea un nuevo intento japonés. 

Los tunecinos, que una semana antes cayeron 1-5 ante Suecia —equipo que luego perdió por idéntico marcador frente a Holanda—, volvían a encajar cinco goles. Con ese marcador, los japoneses se marcharon al descanso.

En la segunda parte Japón controló el juego y sentenció a 20 minutos del final: Ueda asistió a Junya Ito, quien definió con calma.

Ueda cerró la cuenta con un cabezazo perfecto. Japón suma cuatro puntos, los mismos que Holanda. El viernes enfrentará a Suecia, que tiene tres unidades y busca revancha tras perder con la “Oranje”.

Para Túnez, eliminado tras perder con Suecia y Japón, el Mundial terminó. Aun así, el jueves enfrentará a Holanda.

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