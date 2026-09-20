Awar revela un sueño no cumplido y se coloca entre las leyendas del Al-Ittihad

El argelino Houssem Aouar, centrocampista del Al-Ittihad, ha revelado una faceta distinta de su personalidad lejos del terreno de juego, tras hablar de un viejo sueño que podría haberlo llevado al mundo del periodismo de no haberse convertido en futbolista, antes de desvelar, por otro lado, otra ambición que quiere alcanzar dentro del Al-Ittihad.

Aouar, que vive una experiencia diferente con el club desde su traspaso a la liga saudí, habló durante su aparición en el programa "Kora Break" sobre su relación especial con el fútbol, asegurando que su pasión por este deporte no estaba ligada únicamente a vestir la camiseta, sino que se extendía a sus distintos detalles, desde los jugadores y los partidos hasta los medios de comunicación y los periodistas que acompañan a los clubes en los grandes torneos.

El periodismo era un camino posible para Aouar

Aouar explicó que podría haberse dedicado al periodismo si no se hubiera convertido en futbolista, señalando que su interés por los medios de comunicación nacía de su deseo de permanecer cerca del mundo de este deporte, y de seguir a los jugadores, los partidos y todos los detalles que rodean al fútbol.

Para el jugador del Al-Ittihad no se trataba de una idea pasajera, ya que reveló que le gustaba la idea de viajar con los periodistas para seguir los partidos de la Liga de Campeones de Europa, lo que refleja hasta qué punto está vinculado al fútbol incluso desde fuera del campo, y su deseo de seguir siendo parte de ese mundo de cualquier manera.

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Pero la carrera de Aouar lo llevó por un camino diferente, después de convertirse en jugador profesional y pasar por etapas importantes con el Lyon, la Roma y el Al-Ittihad, para encontrarse ahora en una posición que le permite crear su propia historia en lugar de escribir sobre las historias de los demás.

Y con su llegada al Al-Ittihad, la relación entre Aouar y este deporte se transformó en una experiencia más ligada a la afición, a la ciudad y al club, sobre todo después de encontrarse dentro de uno de los clubes saudíes con mayor masa social, y en una competición que ve evolucionar de forma continua.

Aouar: Yeda me hizo sentir la fuerza del fútbol

El jugador argelino habló con admiración de la vida en Yeda, asegurando que se siente muy cómodo en la ciudad, y que su relación con ella ya no está ligada únicamente a su condición de jugador del Al-Ittihad, después de tener amigos y una vida propia cuyos detalles disfruta.

Aouar señaló que el fútbol en Arabia Saudí tiene una gran influencia en la vida de la gente, indicando que la ciudad reacciona de forma evidente ante los resultados y los partidos del equipo, algo que le hace sentir la singularidad de la experiencia que vive con el Al-Ittihad.

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Aouar considera que la pasión de la afición que rodea al fútbol en Arabia Saudí fue una de las cosas que más le llamó la atención, sobre todo porque los aficionados no tratan los partidos como un simple acontecimiento deportivo, sino como parte de los detalles de la vida cotidiana.

También elogió la evolución que experimenta la liga saudí, asegurando que la competencia se ha vuelto fuerte, y que la imagen que algunos tenían en Europa sobre la competición ha cambiado con el tiempo, ante la presencia de grandes jugadores y el aumento del nivel técnico y competitivo.

Un nuevo sueño: escribir su nombre entre las leyendas del Al-Ittihad

Y más allá de sus palabras sobre el periodismo, Yeda y la liga saudí, parece que Aouar ha empezado a ver su experiencia con el Al-Ittihad como algo más que una simple etapa en su carrera, sobre todo con sus repetidas alusiones a la fuerza del club, a su masa social y a su ambición de conquistar títulos.

El jugador que algún día podría haber sido un periodista que escribiera sobre las estrellas del fútbol, tiene ahora la oportunidad de convertirse él mismo en uno de los nombres sobre los que se escriben las historias, si logra construir una carrera influyente con la camiseta del Al-Ittihad.

El valor de esta ambición aumenta ante la posición histórica que ostenta el Al-Ittihad, y el largo legado que carga el club junto a nombres que dejaron su huella en la memoria de su afición, lo que hace que cualquier jugador que busque un lugar entre las leyendas del club afronte una misión mayor que la de simplemente ofrecer una buena temporada.

Y para Aouar, el camino hacia esa posición comienza en el campo, mediante la continuidad en la exhibición de altos niveles y la contribución a la conquista de títulos, hasta que su nombre se transforme, con el paso de los años, de un jugador que vistió la camiseta del Al-Ittihad a uno de los jugadores cuyos nombres quedaron ligados a la historia del club.

Así, la historia de Aouar en el Al-Ittihad parece un poco diferente: un jugador que soñaba con estar cerca del fútbol a través del periodismo, se convirtió él mismo en parte de su historia, y ahora busca el paso más grande: dejar un legado que lo convierta en uno de los nombres que la afición del club jamás olvide.