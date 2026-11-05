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El defensa del Newcastle United Amar Dedic se vio envuelto en un importante incidente policial tras ser visto con un arco y una flecha en el campo de Northumberland. La insólita escena provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia, mientras las autoridades actuaban para garantizar la seguridad pública en la zona rural.

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Amplio despliegue policial en Northumberland

Dedic fue objeto de un importante operativo policial el miércoles por la tarde tras recibirse un aviso sobre un hombre que portaba un arma en una zona rural de Northumberland. Al menos seis vehículos policiales, entre ellos unidades de respuesta armada, fueron enviados a un embalse cercano a Military Road, en la zona de Harlow Hill, después de que un ciudadano diera la voz de alarma.

Según las informaciones, el internacional de Bosnia y Herzegovina, de 24 años, estaba acompañado por un amigo cuando ambos fueron vistos con un arco y flechas. En un giro insólito, Dedic se encontró con algunas caras conocidas durante la intervención policial. Según informa el Daily Mail, el actual portero del Newcastle Mark Gillespie y el exdefensa del club Paul Dummett se encontraban por casualidad en las inmediaciones y se detuvieron para ofrecer ayuda mientras se desarrollaba la intervención.

Comunicado oficial de la policía sobre el incidente

Tras el encuentro, la Policía de Northumbria confirmó que no se había detectado ninguna amenaza para la población, por lo que el internacional de Bosnia y Herzegovina y su acompañante pudieron marcharse después de ser interrogados, aunque se les confiscó el equipo de tiro con arco. Pese a la incautación, las autoridades indicaron que no creían que hubiera ninguna intención maliciosa detrás del hecho de que ambos portaran esas armas en un espacio público.

Un portavoz de la Policía de Northumbria aclaró los detalles del aviso: «Poco después de las 13:55 del miércoles, recibimos un aviso sobre dos hombres que llevaban un arco y flechas mientras caminaban por un sendero junto al embalse de Military Road, en la zona de Harlow Hill. Los agentes acudieron al lugar y posteriormente detuvieron un vehículo en la zona de Darras Hall e incautaron un arco y flechas».

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Continúan las pesquisas sobre el paseo por el campo

Las autoridades han subrayado que, aunque se incautó el equipo, la investigación aún no está completamente cerrada. La legislación vigente en el Reino Unido prohíbe estrictamente cazar con arco y flechas, lo que añade complejidad al uso recreativo de estos objetos en entornos rurales con fauna silvestre.

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El portavoz policial añadió: «Por el momento, se entiende que estaban destinados a un uso recreativo y que no había ninguna amenaza para la población. Las pesquisas continúan».

No se esperan medidas disciplinarias del club

Dedic llegó a St James' Park este verano procedente del Benfica en un traspaso de 29,5 millones de libras y se reencontró con Matthias Jaissle, que había sido su entrenador en el Red Bull Salzburg. El lateral derecho bosnio debutó con el Newcastle en un empate 2-2 ante el Liverpool en la primera jornada de la Premier League y después dio dos asistencias en la victoria por 3-2 sobre el West Brom en la Carabao Cup. Así se consolidó como titular habitual.

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El internacional de Bosnia y Herzegovina, que suma 31 partidos y un gol con su selección, fue titular en la derrota por 1-0 ante el Everton del pasado fin de semana y, según se ha podido saber, no se enfrentará a ninguna medida disciplinaria interna del Newcastle tras el incidente.