Cómo ver el Auxerre vs. Marsella con una VPN

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

El Marsella visita este domingo al Auxerre en el Stade de l'Abbe-Deschamps para disputar un partido de Ligue 1. El equipo de Bruno Genesio buscará recuperarse de una dolorosa derrota en liga.

Esa derrota llegó ante el Le Mans, que ganó 3-2 en el Velodrome el 22 de noviembre. Puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y dolió especialmente por el nivel que había mostrado el Marsella.

La reacción llegó entre semana en la Europa League, donde el Marsella venció 1-0 al Levski Sofía. Amine Gouiri marcó de penalti y Pierre-Emile Hojbjerg controló el centro del campo. A Genesio no le gustó el penalti a lo Panenka que Gouiri falló más adelante en el partido.

El Auxerre ocupa el 15.º puesto y llega en un momento irregular bajo la dirección de Will Still. Empató 1-1 con el Mónaco en su último partido y solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga.

El Marsella es sexto, pero el equipo local confía en poder complicarle las cosas. El Auxerre no ha sido fácil de batir en casa para los equipos de su zona de la tabla, y los recientes errores defensivos del Marsella le darán motivos para confiar.