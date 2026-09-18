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imago-sport-1061959408.jpgNurPhoto
Jochen Tittmar
Traducido por

Autobombo arrogante por el Balón de Oro: las campañas vergonzosas no deberían ser recompensadas

FEATURES
Opinion
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane

Dentro de aproximadamente un mes se entregará el Balón de Oro 2026. La forma en que favoritos como Lamine Yamal o Kylian Mbappe están posicionándose en estos momentos es extremadamente bochornosa. Un comentario.

Qué tiempos aquellos, hace 25 años. Entonces, en 2001, el entonces joven de 21 años Michael Owen ganó el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso e importante del fútbol mundial. El delantero había ganado previamente con el Liverpool la Copa de la UEFA, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa, y en el camino marcó 24 goles.

«No sabía en absoluto qué era eso. En aquel entonces ni siquiera era un tema en la prensa», reveló Owen el año pasado. Se enteró de su éxito por teléfono de boca del entonces entrenador de los Reds. «Cuando Gerard Houllier me llamó y me dijo que había ganado el Balón de Oro, le pregunté: ¿Qué es eso, míster?»

No quiero afirmar de forma tajante que sean esos tiempos los que desearía recuperar. Aunque nunca me ha entusiasmado demasiado el Balón de Oro, por supuesto es completamente normal que su importancia haya aumentado notablemente en los últimos años, tanto entre los jugadores como en la percepción pública.

Lamine Yamal SpainGetty Images

Lamine Yamal y Kylian Mbappe, antes del Balón de Oro: una cuestionable autoadulación

Lo que sí me parece altamente bochornoso, inapropiado y arrogante es la cuestionable autoadulación de los potenciales ganadores entre los 30 nominados. Al mismo tiempo, además, cuentan con el respaldo de auténticas campañas de sus clubes, que no dejan pasar ninguna oportunidad para poner por las nubes a su jugador o incluso expresar claramente que lo merece más que la competencia.

«¿Por qué no íbamos a apoyarlo?», preguntó recientemente el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en referencia a su pupilo Lamine Yamal, uno de los favoritos para ganar en la gala de este año, el 26 de octubre en Londres. Mi respuesta: porque eso no tiene nada que ver con la humildad ni con el papel ejemplarizante. Porque, como subrayan siempre innumerables entrenadores en todo el mundo, la verdad está sobre el campo y no hacen falta declaraciones tan fáciles de calar para poner al propio jugador por encima de los demás. Y porque, sencillamente, resulta antipático.

Es completamente ridículo que, como hizo recientemente Yamal, un chico de 18 años se siente y afirme: «Para ser sincero: creo que este año merezco este premio, por lo que he ganado». Completamente soberbio, cómo el Kylian Mbappe del Real Madrid se define como el «elegido» y dice que «ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada». Imagínense por un momento que alguien hablara así de sí mismo en el fútbol base de un deporte de equipo como el fútbol.

Balón de Oro: los diez últimos ganadores

Año

Ganador

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

no se concedió

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

Jose MourinhoGetty Images

Campañas antes de la entrega del Balón de Oro: Jose Mourinho se deja en evidencia

Sin duda, estas campañas dirigidas en la antesala de la entrega del premio hace tiempo que no son ninguna novedad. Este año quizá han sumado algo más de egoísmo exhibido en un deporte en el que, con razón, siempre se subraya la importancia del colectivo. Pero ya en 2013, por ejemplo, el Real reunió a un grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas y Sergio Ramos para hacer muchísima publicidad a Cristiano Ronaldo en la pugna con Lionel Messi y Franck Ribery; y por desgracia, en mi opinión, también con éxito.

Hace dos años, los blancos incluso provocaron un escándalo al cancelar de golpe su viaje a París y boicotear la gala. Antes se había filtrado que ganaría Rodri y no Vinicius Junior. En lugar de acudir, difundieron el siguiente comunicado: «Si los criterios para la entrega del premio no declaran ganador a Vinicius, esos mismos criterios deberían declarar ganador a Carvajal. Como no fue así, es evidente que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta».

Y más recientemente, nada menos que el actual técnico del Real, Jose Mourinho, ha dejado al descubierto toda la locura política que hay detrás del Balón de Oro y se ha dejado en evidencia a sí mismo. En 2012, el portugués aún afirmaba: «¿Cómo se puede ganar el Balón de Oro sin conquistar títulos, sin ganar nada importante? No me vengan con el Mundial de Clubes o la Supercopa, eso son pequeñeces. Háblenme de los grandes títulos». Hace pocas semanas dijo entonces: «No se le puede dar el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Champions League o el Mundial. Los mejores jugadores del mundo son dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son y dónde están. Sabemos quién ha escrito historia individualmente este verano».

MbappeGetty Images

Balón de Oro: la necesidad de protagonismo y la hybris no deberían ser recompensadas

Por supuesto, Mbappe tiene «argumentos para ganar el Balón de Oro», como dijo. Por supuesto, puede y quizá incluso debe ser un objetivo individual para jugadores tan excepcionales perseguir este trofeo. Pero nunca podrían ganarlo sin sus compañeros de equipo, aunque algunos de ellos puedan tener menos talento que ellos mismos.

La evidente fanfarronería, la necesidad de protagonismo y la hybris de profesionales y clubes engreídos, que además con ese tipo de actitudes contribuyen a que el fútbol moderno se aleje cada vez más de la base, no deberían ser recompensadas.

Antes de escribir la última frase, quiero volver a subrayar lo siguiente: no podría darme más igual quién gane el Balón de Oro en 2026. Sin embargo, el hecho de que Harry Kane, uno de los grandes aspirantes al triunfo, presuntamente decidiera conscientemente no hacer campaña a su favor antes de la entrega me hace desear que precisamente un comportamiento así sea recompensado.

Balón de Oro 2026: la lista corta de 30 nombres

Jugador

Nacionalidad

Club actual

Jude Bellingham

Inglaterra

Real Madrid

Pau Cubarsi

España

FC Barcelona

Marc Cucurella

España

Real Madrid

Ousmane Dembele

Francia

Paris Saint-Germain

Luis Diaz

Colombia

FC Bayern Múnich

Bruno Fernandes

Portugal

Manchester United

Erling Haaland

Noruega

Manchester City

Gabriel Magalhaes

Brasil

FC Arsenal

Harry Kane

Inglaterra

FC Bayern Múnich

Achraf Hakimi

Marruecos

Paris Saint-Germain

Lamine Yamal

España

FC Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia

Georgia

Paris Saint-Germain

Marquinhos

Brasil

Paris Saint-Germain

Sadio Mane

Senegal

Al-Nassr

Lautaro Martinez

Argentina

Inter de Milán

Kylian Mbappe

Francia

Real Madrid

Nuno Mendes

Portugal

Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Argentina

Inter Miami

Joao Neves

Portugal

Paris Saint-Germain

Michael Olise

Francia

FC Bayern Múnich

Willian Pacho

Ecuador

Paris Saint-Germain

Julian Quinones

México

Al-Qadsiah

Declan Rice

Inglaterra

FC Arsenal

Rodri

España

FC Barcelona

Fabian Ruiz

España

Paris Saint-Germain

William Saliba

Francia

FC Arsenal

Ferran Torres

España

Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano

Francia

FC Bayern Múnich

Vinicius Junior

Brasil

Real Madrid

Vitinha

Portugal

Paris Saint-Germain

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