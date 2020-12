Austin FC no cierra las puertas a Paul Aguilar y Miguel Layún

En el Austin FC no cierran las puertas a la llegada de futbolistas mexicanos, entre ellos Paul Aguilar y Miguel Layún. Luego de las versiones que se dieron a conocer en las últimas semanas, la dirigencia del club no los descarta como opciones para la próxima temporada.

El cuadro texano debutará en la Major League Soccer en 2021 como franquicia de expansión y buscarán contar con una plantilla que pueda ubicarlos entre los primeros planos. Por lo pronto se hicieron de los servicios del paraguayo Cecilio Domínguez como jugador franquicia.

“Somos un club al que la gente quiere venir y jugar, estamos abiertos a todas las posibilidades, algo que aprendí es que no debes cerrar la puerta a nada, en este momento tenemos muchas opciones y es difícil discutir sobre un rumor en particular”, dijo a Goal Claudio Reyna, director deportivo de Austin FC.

El club marcó récord de cara a su primera temporada por haber vendido todos los boletos para los partidos locales, una situación que no debe depender de un fichaje en particular.

“No deseo que tengamos que traer un jugador para ayudar a vender más boletos, pero como dije, no descartaría a ningún jugador en este momento en el trabajo si mantenemos todas las opciones abiertas con seguridad”, expresó el dirigente.

La contratación de futbolistas con buen cartel como es el caso de Layún y Aguilar también dependerá del tope salarial que pudiera fijarse además del rendimiento deportivo: “Ha habido rumores de muchos jugadores para ser honestos, jugadores de Sudamérica, Europa, por supuesto, empezamos con los que encajen en lo que queremos hacer, no sólo jugar sino que tenemos topes salariales, tenemos que ser pacientes con algunas de las decisiones”.

