Aunque ya se recuperó, la estrella del Al-Hilal se queda fuera de los planes de Inzaghi para la competición asiática

En un momento clave de la temporada, y antes del esperado duelo contra Al-Khulud en la Liga Roshen de Arabia Saudí, Al-Hilal ha recibido un impulso anímico con la recuperación de uno de sus jugadores clave, mientras el equipo busca recuperar su mejor forma de cara a los próximos compromisos nacionales y continentales.

Nasser Al-Dossari, centrocampista del Al-Hilal, ya superó la lesión en el dedo del pie que lo marginó las últimas semanas; sin embargo, aún no está al 100 % y se perderá el duelo de la jornada 29 contra el Al-Khulud, programado para esta noche en el estadio Al-Mamlakah Arena de Riad.

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Según Al-Riyadh, su presencia el lunes ante Al-Sadd en la ida de octavos de la Champions asiática es dudosa, pues aún debe recuperar ritmo tras un mes inactivo.

De momento, el equipo recuperó a su capitán, Salem Al-Dosari, y al extremo Sultan Mandash, ya recuperados de sus lesiones. El técnico Simone Inzaghi definirá la alineación en la reunión previa al partido.

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El Al-Hilal es segundo en la Liga Roshen de Arabia Saudí con 65 puntos, a cinco del líder, el Al-Nassr, por lo que necesita seguir ganando.