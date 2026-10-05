Según informa Sky, ya se ha producido una reunión entre responsables del campeón récord del fútbol alemán y el entorno del jugador. El lunes estaban previstas nuevas conversaciones.

Además, el entrenador Vincent Kompany sería un gran admirador de Gabriel, que, según esta información, pese a tener solo 15 años, estaría destinado directamente al primer equipo en caso de fichaje. Sin embargo, los aspectos financieros supondrían un gran obstáculo para su incorporación. Además de una compensación por formación para los Red Devils, probablemente haría falta un paquete global elevado, que exigiría el entorno del adolescente, encabezado por el agente estrella Ali Barat. Se habla de un salario de un solo dígito de millones y de una suculenta prima de fichaje.

Exigencias a las que, según el informe, otros grandes clubes interesados accederían sin dudar. Según se ha sabido, sobre todo Real Madrid, el FC Barcelona y el PSG siguen muy de cerca la situación de Gabriel. Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer Leverkusen se han retirado de la carrera por el atacante, según Sky .

Sin pasaporte europeo: cómo quiere JJ Gabriel hacer posible un traspaso

Otro problema, sin embargo, podría quedar resuelto pronto. Al cumplir 16 años este martes, Gabriel puede firmar un contrato de becario en Inglaterra, aunque no podrá firmar un contrato profesional hasta los 17. Sin embargo, debido a las normas internacionales de traspasos tras el Brexit, no podría marcharse a un club europeo hasta los 18. No obstante, el origen de sus padres -padre irlandés, madre chipriota- representa una vía de escape. Según la información de Sky, Gabriel quiere solicitar ahora un pasaporte en Chipre. De este modo, un traspaso ya sería posible en enero.

En cambio, una continuidad en Mánchester está prácticamente descartada. Gabriel incluso habría pedido al United que anule su inscripción en el club. El proceso habría causado un "shock" en el United y sería "casi sin precedentes", según señaló al respecto el Telegraph.

Michael Carrick se pronunció recientemente de forma críptica sobre el asunto: "Simplemente creo que tenemos que ser realmente cuidadosos con toda esta situación. Es un chico, tiene 15 años, y lo más importante para mí -y también desde el punto de vista del club- es, sin duda, cuidar de nuestros jugadores jóvenes. Su bienestar, su estado emocional, su presencia pública. Y creo que todos debemos ser realmente conscientes de ello en esta situación. Como club, por supuesto, todos estamos implicados en estas conversaciones. Simplemente creo que tenemos que ser muy cuidadosos con ello".

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JJ Gabriel ya debutó con el Manchester United

Gabriel juega en las categorías inferiores de los Red Devils desde los once años y marcó 23 goles en 23 partidos con el U18 la temporada pasada, tras lo cual fue elegido mejor jugador de la Premier League U18. Además, en agosto celebró su debut profesional en un amistoso y se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en jugar con el primer equipo del United.

Con el U21 ya suma cuatro participaciones de gol en dos partidos esta temporada. En su debut en la Youth League, Gabriel firmó un triplete en la victoria en casa por 5-0 ante el Sabah.