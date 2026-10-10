"Sí, estuvo muy bien que interviniera", dijo Robin Fellhauer en la zona mixta del Augsburg Arena al ser preguntado por su opinión sobre el VAR, "de lo contrario habríamos perdido 6-2".

Pero luego el centrocampista de 28 años, que había escrito historia en la Bundesliga con su gol después de algo más de ocho segundos, se mostró muy crítico con el videoarbitraje y con el procedimiento en torno a las supuestas decisiones erróneas.

"Es horrible. En una de ellas tardaron cinco minutos o así. Eso simplemente molesta. En ese caso fue bueno para nosotros que fuera fuera de juego, pero hay una tensión muy grande", explicó Fellhauer, ofreciendo una visión de la psicología de los jugadores, a los que las interrupciones les exigen mucha paciencia.

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¿Qué decisiones tomó el VAR en el partido del Bayern de Múnich?

Además, no escatimó en críticas a la falta de transparencia y de claridad de las decisiones: "No tienes ni idea de qué se trata exactamente, porque nadie habla contigo. Arriba aparece fuera de juego, pero ni siquiera sabes exactamente qué ha pasado en realidad. Por eso, a veces ya resulta molesto".

En tres ocasiones, el VAR acertó. Los goles de Serge Gnabry (73'), Luis Díaz (75') y de nuevo Gnabry (90+6') fueron anulados por fuera de juego. Sin embargo, el supuesto 1-1 de Díaz con su chilena al inicio de la segunda parte (51') probablemente debería haber subido al marcador. Esa es, en todo caso, la opinión del director deportivo muniqués Max Eberl, que naturalmente es parte interesada, pero también del experto arbitral Patrick Ittrich, tal y como explicó en Sky.

Pero así el partido terminó 2-2, después de que, además de Fellhauer, también Harry Kane, Ricardo Ribeiro y Nene Brown marcaran legalmente.

Fellhauer explicó después también que su presión tras el saque inicial del Bayern estaba planeada exactamente así, con la esperanza de que Neuer pudiera cometer un error bajo presión. El plan funcionó. El Augsburgo está con unos sólidos ocho puntos en cinco partidos a tiro de la cabeza; el Bayern, con solo dos puntos más, es provisionalmente el primer perseguidor del líder BVB (11).