El noruego de 21 años ha entrado en el foco de los Giallorossi después de que los italianos recibieran sendas negativas en su intento de fichar a Mason Greenwood (Fenerbahce) y Crysencio Summerville (Al-Hilal). La Roma ya ha contactado con la cúpula del club de la Bundesliga por un posible traspaso.

Eso sí, la operación no será en ningún caso una ganga: según ha trascendido, Leipzig exige por el atacante, cuyo contrato con el club sajón se extiende hasta 2029, una cifra de traspaso de entre 50 y 60 millones de euros.

Debido a las elevadas exigencias económicas, los romanos ya contemplan otras opciones, según el diario deportivo italiano. En la lista del club de la Serie A también figuran Andreas Schjelderup (Benfica) y Said El Mala (19), del 1. FC Köln, por quien Borussia Dortmund está pujando con insistencia.

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¿Qué clubes están interesados en Antonio Nusa, del Leipzig?

Al mismo tiempo, la competencia también pelea por Nusa, según se informó por última vez en junio. Además de la AS Roma, también Newcastle United y el Arsenal aparecen como interesados. Según un informe del Newcastle Chronicle, existe una larga lista de pretendientes para el velocísimo extremo, en la que también figuran Juventus de Turín, Tottenham Hotspur y Crystal Palace.

Además, el nombre del FC Bayern de Múnich también había aparecido ya en el entorno del internacional noruego. Sin embargo, en la situación actual un fichaje por el campeón récord alemán se considera poco probable. Aunque el conjunto muniqués buscaba refuerzos para la banda izquierda, ya ha incorporado a su candidato deseado: Ismael Saibari, del PSV Eindhoven.

Antonio Nusa llegó al RB Leipzig procedente del Brujas

Nusa había llegado recién en el verano de 2024 a Leipzig procedente del Club Brujas por una cifra de traspaso de 21 millones de euros. En el RB, el extremo, capaz de desempeñarse en varias posiciones y de actuar tanto por la izquierda como por la derecha, se consolidó rápidamente como titular.

En la pasada temporada, Nusa disputó 35 partidos oficiales con el conjunto sajón, en los que firmó cinco goles y cuatro asistencias.