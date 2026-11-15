Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El centrocampista Ibrahim Maza podría ampliar antes de tiempo su contrato con el Bayer Leverkusen, de la Bundesliga.

Según informa Bild, los representantes del club y el entorno de Maza han mantenido varias rondas de negociaciones, y el jugador de 20 años ya tiene una oferta por escrito. Su firma podría llegar «rápidamente», señala el diario. Se espera que el acuerdo quede cerrado antes de Navidad.

Maza tiene contrato con el Bayer hasta 2030. El nuevo vínculo se extendería hasta 2031 y recompensaría los progresos de este talentoso centrocampista. Su salario pasaría de los actuales 2,5 millones de euros anuales a unos cuatro millones. Además, Maza recibiría una prima por firmar de otros cuatro millones de euros.

Un aspecto importante para el Leverkusen es que el contrato seguiría sin incluir una cláusula de rescisión. Así, el club mantendría una posición fuerte en posibles negociaciones de traspaso en el futuro.

Anuncios Anuncios

¿Desde cuándo juega Ibrahim Maza en el Bayer Leverkusen?

Maza llegó al Bayer en 2025 procedente del Hertha BSC, de segunda división, por un traspaso de doce millones de euros. Allí ha progresado notablemente y, a las órdenes del nuevo entrenador Carles Martinez, ya es titular habitual y una pieza clave. En 14 partidos esta temporada, Maza suma ocho participaciones directas en goles: cuatro tantos y cuatro asistencias.

Related Topics

Próximos partidos STU Bundesliga 12:00 LEV Ver

Su rendimiento tampoco ha pasado inadvertido para grandes clubes extranjeros. Entre otros, el Manchester City y el FC Barcelona estarían siguiéndolo. Además, en las últimas semanas han circulado rumores de que el PSG, campeón de la Liga de Campeones, estaría considerando fichar a Maza en invierno. Los franceses buscan un sustituto para Khvicha Kvaratskhelia, que está gravemente lesionado.

Getty Images

Sobre estas especulaciones, Maza declaró durante la gala del Balón de Oro a RTL y Sky: «Por supuesto, sería un gran sueño poder jugar algún día en un club tan grande. Creo que todos sabemos lo grande que es el París y que está entre los mejores clubes del mundo, junto con el Real, el Barça y el Arsenal. Poder jugar en un club así es algo por lo que trabajo no solo yo, sino muchos futbolistas».

Anuncios

El internacional absoluto con Argelia añadió que quiere «ganar algún día la Liga de Campeones a toda costa. Es un objetivo, por supuesto. Y mi sueño es estar algún día entre los mejores del mundo y ganar el Balón de Oro. Trabajo para ello». Por otra parte, a Maza le halagan las comparaciones con el exjugador del Leverkusen Florian Wirtz, ahora en el Liverpool FC. «Lo veo más bien como algo positivo. Por supuesto. Es estupendo que, como dice la mayoría, tenga cosas de Flo Wirtz. Y sí, es bonito que, al hablar de un jugador de talla mundial como Flo, digan: “Tiene algo de él”».