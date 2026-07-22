¿Aumentará el número de clubes en la Liga de Campeones de África? Motsepe responde

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), respondió a la polémica en torno al aumento del número de clubes en la Liga de Campeones de África a partir de la nueva temporada.

El presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, Hani Abu Rida, había presentado en los últimos días una solicitud a la Confederación Africana para aumentar el número de clubes en la Liga de Campeones de África y reservar 3 plazas para los clubes egipcios en lugar de dos.

Por parte de Egipto, en la Liga de Campeones de África participan en la nueva temporada tanto el Zamalek (campeón de liga) como el Pyramids (segundo clasificado).

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles, Motsepe fue preguntado por la posibilidad de aumentar el número de clubes en la Liga de Campeones de África, y respondió: "Cuando recibimos cualquier solicitud, la estudiamos con las instancias superiores y especializadas dentro de la CAF".

Y añadió: "Esta decisión se ha analizado, pero este tipo de decisiones deben contar con la aprobación de las instancias superiores, y estas están estudiando este asunto".