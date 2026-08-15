La posibilidad de que Joey Veerman siga también esta temporada en el PSV parece cada vez menor. Voetbal International sabe que el Borussia Dortmund, interesado desde hace tiempo, está cada vez más convencido del centrocampista, que desde hace tiempo también desea salir.

Veerman juega en el PSV desde enero de 2022, club con el que logró grandes éxitos. Así, en las tres últimas temporadas fue campeón de los Países Bajos, ganó dos veces la Copa de los Países Bajos y también tres veces la Supercopa de los Países Bajos.

Veerman, que ya tiene 27 años, no ha ocultado en las últimas temporadas que le gustaría dar un buen salto en su carrera, pero vio cómo, por ejemplo, un traspaso al Fenerbahçe se frustraba en el último momento.

Veerman siempre ha expresado su preferencia por dar el siguiente paso en LaLiga o en la Serie A. Sin embargo, con el Dortmund ha podido añadir una opción muy atractiva a su lista de posibles nuevos clubes.

Esta semana ya se supo que el Dortmund ve en Veerman una opción seria. También quedó claro que Veerman dispone en su contrato, vigente hasta mediados de 2028, de una cláusula que determina que puede marcharse por unos veinte millones de euros.

La cláusula, sin embargo, expira "en torno al 20 de agosto", sabe VI, por lo que pronto habrá claridad sobre su futuro. "El Dortmund parece ya convencido de Veerman, confirman varias fuentes", escribe el semanario.

"El interés es muy serio. El entrenador, Niko Kovac, ha expresado internamente su deseo de que el neerlandés refuerce a su equipo. Fuentes alemanas informan de que el técnico croata busca un centrocampista con veteranía, después de que el Dortmund, hasta ahora este verano, solo haya fichado jugadores menores de 20 años."

El Dortmund se ha reforzado en este mercado de fichajes, hasta la fecha, con Konstantinos Karetsas (18, KRC Genk), Joane Gadou (19, Red Bull Salzburg), Kauã Prates (18, Cruzeiro) y Justin Lerma (18, Independiente del Valle).

"Kovac quiere un creador de juego que rinda de inmediato. Y así valora a Veerman. Sobre todo, el pase de Veerman, que con su golpeo puede asistir a los veloces atacantes de la primera línea del Dortmund, es uno de sus mayores puntos fuertes."

También las acciones a balón parado de Veerman son vistas en el gran club alemán como grandes virtudes. Además, los aspectos más flojos en defensa de su juego pueden quedar enmascarados por los tres centrales en el sistema de Kovac.

"Además de Kovac, el director deportivo Nils-Ole Book también es un gran admirador de Veerman. Ambos ya han indicado internamente que son partidarios de llevar al neerlandés al Signal Iduna Park", según Voetbal International.

El sábado, alrededor del amistoso contra la AS Roma, el club probablemente volverá a sacar el tema "Veerman". Si también el director Lars Ricken da luz verde, el club deberá convencer además al propio Veerman. El jugador del PSV será titular el sábado contra el Excelsior.